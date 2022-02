Nowe dane GUS. Rzecznik rządu: Widać pierwsze efekty Tarczy Antyinflacyjnej

Główny Urząd Statystyczny zaznaczył, że podany we wtorek raport zawiera dane wstępne. Mimo to, tendencja wzrostowa inflacji jest zauważalna. To bowiem najwyższy wynik w kraju od listopada 2000 roku. Inflacja w Polsce wzrosła o 9,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Porównując z kolei sytuację z poprzednim miesiącem, wskaźnik wzrósł o 1,9 proc.

Tarcza Antyinflacyjna

We wtorek rzecznik rządu wystąpił na konferencji prasowej przed siedzibą KPRM w Warszawie. Piotr Müllera zauważył, że prognozy ekspertów i ekonomistów szacowały inflację w Polsce na poziomie 10-11 proc., więc sytuacja ekonomiczna nie jest taka zła, jak może się wydawać. Jego zdaniem, to "pierwsze efekty Tarczy Antyinflacyjnej".

– Pamiętajmy, że główne założenia Tarczy weszły w lutym, natomiast dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą stycznia – powiedział Müller.

Przypomnijmy, że Tarcza Antyinflacyjna 2,0 została przyjęta przez Sejm 13 stycznia tego roku. Podczas głosowania żaden z posłów nie był "przeciw", a tylko dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt obniża stawkę VAT m.in. na paliwa, żywność i gaz. – Liczymy na to, że te działania przyniosą efekty w odczycie inflacji za miesiąc luty w marcu – stwierdził rzecznik rządu.

Ofensywa dyplomatyczna

W trakcie konferencji Piotr Müller odniósł się również do ofensywy dyplomatycznej polskich polityków w związku z kryzysem ukraińskim.

Na wtorek Radę Gabinetową w tej sprawie zwołał prezydent Andrzej Duda. Z kolei minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jako przewodniczący OBWE, udał się już w poniedziałek do Moskwy na rozmowy ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

– Polska od wielu tygodni podejmuje działania dyplomatyczne, ale również działania faktyczne – dostawy materialne i uzbrojenia na Ukrainę – aby podjąć wszelkie możliwe działania, które zniechęciłyby Rosję do tego, aby destabilizować obszar Europy Środkowowschodniej i destabilizować spokój w Europie. Wszystkie te działania będziemy kontynuować – mówił rzecznik prasowy rządu PiS. – Rada Gabinetowa umożliwi dalszą koordynację działań podejmowanych w ostatnim czasie – podkreślił.

