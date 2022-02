Szef ukraińskiego MSZ: Putin rozpoczął wojnę na pełną skalę z Ukrainą

W swoim wystąpieniu Władimir Putin powiedział, że akcja ma na celu "ochronę ludności". Jak stwierdził, Federacja Rosyjska nie zamierza okupować terytorium państwa ukraińskiego, ale chce "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować" swojego zachodniego sąsiada. Jednocześnie rosyjski przywódca wezwał ukraińskich żołnierzy do natychmiastowego złożenia broni. – Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko – powiedział.

Media donoszą o eksplozjach w wielu ukraińskich miastach, m.in. w Charkowie i Kijowie.

"Wojna na pełną skalę"

Do zdarzeń z ostatniej nocy odniósł się we wpisie w serwisie społecznościowym Twitter Dmytro Kułeba. "Putin rozpoczął wojnę na pełną skalę z Ukrainą. Trwają strajki w spokojnych ukraińskich miastach. To jest wojna agresji. Ukraina będzie bronić i wygrywać. Świat może i musi powstrzymać Putina. Czas działać – właśnie teraz" – napisał tamtejszy minister spraw zagranicznych.

Jeszcze w środę szef ukraińskiej dyplomacji występował na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dyskusja dotyczyła agresji Rosji.

Dmytro Kułeba mówił m.in. o roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w obliczu obecnych zagrożeń. – Nie ma dziś ważniejszego zadania niż nie powtarzanie błędów z przeszłości. Wierzę w siłę wolnego świata i naszą wspólną zdolność do odwrócenia nowej niszczącej katastrofy w Europie, której żaden naród nie będzie w stanie z niej obojętnieć. (...) Obecnie znajdujemy się w środku największego kryzysu bezpieczeństwa w Europie od czasów II wojny światowej. Kryzys ten został stworzony i jest eskalowany jednostronnie – przez Federację Rosyjską – oznajmił.

