Müller: Nasze wojska są w pełnej gotowości

– Nasze wojska są w pełnej gotowości – powiedział rzecznik rzecznik rządu na briefingu prasowym zorganizowanym po posiedzeniu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. – Będą zapadały formalne decyzje poszczególnych stopni. Odbywa się to wspólnie z głową państwa. Te rozmowy będą dzisiaj toczone – dodał.

Müller zapewnił, że władze zaczęły przygotowywać Wojsko Polskie już wcześniej.

– To nie jest tak, że nikt się tego nie spodziewał ataku, wręcz przeciwnie – duża część sojuszników w NATO mówiła, że ten atak jest możliwy w ciągu kilkudziesięciu godzin – przekazał polityk.

Müller: Trzeba wzmocnić wschodnią flankę NATO

— Podwyższoną gotowość w sensie działań operacyjnych, które zostały w ostatnich dniach wykonane, można było obserwować w ostatnim czasie ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego — powiedział Müller.

Wyjaśnił, że mówi m.in. o dyslokowaniu amerykańskich żołnierzy do Polski, którzy przybyli do naszego kraju na początku lutego.

Zaznaczył równocześnie, że jest to właściwy moment na to, aby nie ograniczać się jedynie do sankcji wobec Rosji i wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Mam nadzieję, że takie decyzje będą zapadały – dodał rzecznik rządu.

Posiedzenie w związku z "zagrożeniem militarnym"

W związku z zagrożeniem militarnym, w czwartek rano w trybie pilnym zostało zwołane posiedzenie Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Ciało jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie.

W skład Komitetu wchodzą m.in.: szef MON, minister sprawiedliwości, szef MSWiA, minister spraw zagranicznych oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa.

