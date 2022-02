Ukraiński dowódca ostrzega: Rosjanie używają na swoim sprzęcie ukraińskich symboli

"Wojsko rosyjskie prowadzące inwazję na Ukrainie zaczęło stosować na swoim sprzęcie symbole ukraińskie, by wprowadzić ludzi w błąd" – napisał dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny. "Flagi ukraińskie są wywieszane na kolumnach rosyjskiego sprzętu wojskowego" – ostrzegł wojskowy. Jak wskazał, takie przypadki odnotowano w dwóch miejscowościach w obwodzie kijowskim i na jednej z tras w obwodzie czernihowskim.

"Odnotowano także przypadki, gdy przeciwnik wywiesza białą flagę na swoim sprzęcie, jakoby po to, by się poddać. Po przybliżeniu się do pozycji ukraińskich wojska rosyjskie zaczynają otwierać ogień" – napisał dowódca. Wałerij Załużny wskazał, że takie działania stanowią naruszenie prawa międzynarodowego.

Ukraiński MON złożył Rosjanom ofertę

W tekście opublikowanym w mediach społecznościowych szef ukraińskiego MON poinformował, że w pierwszych czterech dniach wojny zginęło lub odniosło rany 5,4 tys. rosyjskich żołnierzy, a setki zostało schwytanych do niewoli. "Wielu z nich jest bardzo młodych. Kreml zamienia ich w przestępców, zamienia w morderców" – czytamy.

Następnie Reznikow zaznaczył, że wola walki większości jednostek wroga jest na bardzo niskim poziomie, a po zetknięciu się z zaciekłą obroną Ukraińców spada praktycznie do zera. Dlatego rosyjskim sołdatom złożono propozycję.

"Rosyjskim żołnierzom oferujemy wybór: zginąć w niesprawiedliwej wojnie lub pełną amnestię i 5 milionów rubli, jeśli odłożą broń i dobrowolnie poddają się w niewolę" – przekazał Reznikow. "Fundusze na zabezpieczenie tego działania są zbierane przez światowych liderów branży IT" – dodał.

"Każdy, kto odmówi bycia okupantem, przybliży pokój. Dla tych, którzy wybierają drogę okupanta - nie będzie litości!" – napisał minister obrony.

