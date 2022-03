Kukiz: Ukraińcy będą się bronić do upadłego

Polityk był gościem Bogdana Rymanowskiego w „Gościu Wydarzeń” Polsat News, gdzie komentował obecną sytuację na Ukrainie. Kukiz nie ma wątpliwości, że ukraińska armia nie złoży łatwo broni.

– To bardzo twardy naród. Ja jeżdżę na Ukrainę od początku XXI wieku, od 2004 roku byłem już na pomarańczowej [rewolucji]. Obserwowałem tę pomarańczową rewolucję, potem z kolei Majdan w 2014 roku kilkanaście tygodni tam również jeździłem –stwierdził poseł.

– U pana w programie chyba dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, powiedziałem, że nie mam wątpliwości co do tego i to mówiłem z ogromnym przekonaniem, że Ukraińcy będą się bronić do upadłego, dlatego że znam ten Majdan, znam tego ducha. Niech mi pan wierzy jeżeli Putin, eh jakbym tak jak Kwaśniewski powiedział najchętniej, mimo że nie przepadam, ale aż mi się cisną wulgaryzmy, no jak Boga kocham. Po prostu ciężko mi patrzeć na tego Putina i na społeczeństwo, które zezwala takiej kanalii, po prostu bandycie – wskazywał Kukiz.

Polska dyplomacja

Kukiz stwierdził również, że jest dumny z ostatnich działań polskiej dyplomacji oraz jej zdecydowanego stanowiska wobec Rosji, ale także innych państw.

Polityk stwierdził również, że obecne działania prezydenta Rosji to efekt błędnej polityki nie tylko państw zachodnich, ale także Polski.

– Putin się nie pojawił nie wiadomo skąd. On został wyhodowany przez administrację Obamy, przez Niemcy, przez Francję i przez te opcje polityczne w Polsce i tak się wszyscy domyślą, nie wymienię nazwy, te opcje które wspierały zupełnie bezwarunkowo tę błędną politykę wówczas administracji amerykańskiej i Unii Europejskiej, więc czas, żeby rzeczywiście sobie głowę popiołem posypać, nie jątrzyć tylko skupić się na pomocy Ukrainie, bo od jej bezpieczeństwa zależy nasze bezpieczeństwo – powiedział.

