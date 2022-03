Wawrzyk: Dyskusja na temat przekazania samolotów Ukrainie nie jest zakończona

Wiceszef dyplomacji stwierdził, że kwestia przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie zależy teraz od rozwoju sytuacji. Podkreślił, że nie powinna to być decyzja jednostkowa, ale całego NATO.

– Gdyby takie decyzje zapadły, oczekiwaliśmy od USA "rekompensaty" w postaci używanych samolotów, ale o podobnych zdolnościach operacyjnych. Byłyby one nowsze, bo MIG-29 pochodzą jeszcze z czasów ZSRR – powiedział gość "Kwadransa politycznego" TVP.

Wiceminister przypomniał, że trwa obecnie dyskusja na temat dozbrojenia Ukrainy w broń ofensywną, o co zabiegał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński. – Dyskusja w moim przekonaniu jeszcze nie jest zakończona – stwierdził Piotr Wawrzyk.

Zamieszanie wokół samolotów

Przypomnijmy, że we wtorek polski rząd, zgodnie z oświadczeniem ministerstwa spraw zagranicznych, zaproponował przekazanie wszystkich swoich myśliwców MiG-29 do bazy lotniczej USA Ramstein w Niemczech. Rząd USA miał je następnie przekazać Ukrainie, poinformowało ministerstwo. W zamian Polska poprosiła o dostarczenie myśliwców do zastąpienia MiG-29.

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisano w oświadczeniu polskiego MSZ.



Amerykańska administracja odrzuciła polską propozycję. Jak przekazał rzecznik Pentagonu John Kirby, USA jest w kontakcie z polskim rządem w tej sprawie, ale propozycja polskiego rządu obnaża "złożoność” kwestii dostarczenia myśliwców Ukrainę.

– Mówiąc krótko: nie jest dla nas jasne, czy istnieje merytoryczne uzasadnienie [decyzji o przekazaniu myśliwców - przyp. red.] – powiedział Kirby. – Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO w tej sprawie i związanych z nią trudnych wyzwaniach logistycznych, ale nie wierzymy, aby propozycja polskiego rządu była możliwa do zrealizowania – dodał.

