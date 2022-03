Terlecki: Niektórzy w UE są przerażeni perspektywą braku gazu i zwlekają z decyzjami

W ocenie szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości odwaga i determinacja premierów Polski, Czech i Słowenii, którzy udali się we wtorek w podróż do Kijowa, zaskoczyła świat.

– Zapadły tam ważne decyzje, ale także był niezwykle ważny apel o to, aby przejść od słów do czynów i nie tylko wspierać Ukrainę za pomocą transportów humanitarnych czy uzbrojenia. Jest apel, aby na terenie Ukrainy zorganizować misję pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych lub NATO – powiedział w Sejmie. – To będzie jeszcze przedmiotem dyskusji – dodał Terlecki.

Terlecki poinformował, że teraz na temat misji pokojowej odbędzie się "poważna dyskusja". Przypomniał, że Rosja dysponuje prawem weta w Organizacji Narodów Zjednoczonych, co zmusza do poszukiwania "innych rozwiązań".

– Pamiętajmy, że to propozycja misji pokojowej, więc myślę, że można by znaleźć do takiego pomysłu komplet głosów członków NATO – ocenił polityk.

Terlecki: Niekorzy są przerażeni perspektywą braku gazu

Poproszony o ocenę zaangażowania Unii Europejskiej w rozwiązanie kryzysu Terlecki stwierdził, że nie wszyscy są zaangażowani na tym samym poziomie.

– Jest, jak jest, tzn. jedni są gotowi rzeczywiście działać i zabiegać o to, żeby Rosja odczuła boleśnie najazd na Ukrainę, a inni są przerażeni perspektywą braku gazu i zwlekają z decyzjami – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Ryszard Terlecki poinformował również, że Polska zabiega o wstrzymanie transportu TIR-ów z Rosji przez Białoruś.– To jest decyzja Unii Europejskiej, która powinna być bezwzględnie podjęta – skwitował.

