Biedroń: Podczas wizyty w Polsce Biden powinien spotkać się z polską opozycją

W środę w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Robert Biedroń skomentował pomysł spotkania amerykańskiego prezydenta z opozycją w Polsce. – Uważam, że prezydent Stanów Zjednoczonych powinien spotkać się także z polską opozycją, bo to, co mówią polscy rządzący nie zawsze jest zgodne z prawdą – oceniał europoseł.

Dodał, że program wizyty Joe Bidena w Polsce jest wciąż układany, ale "nic nie wie o tym", by takie spotkanie było w planach. – Ale jeżeli dostaniemy takie zaproszenie - a uważam, że prezydent Biden powinien się spotkać z polską opozycją - to dobrze by się stało – przekonywał Biedroń.

Biedroń: Konstytucja jest jak Biblia

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zwracał uwagę, że skoro Jarosław Kaczyński spotyka się z opozycją, to "tym bardziej powinien to zrobić Joe Biden". Biedroń odniósł się także do spotkania rządu z opozycją, na którym padła propozycja zmian w konstytucji.

Zdaniem europosła konstytucja jest dla państwa "jak Biblia dla chrześcijan". – Jej się po prostu nie zmienia, jeżeli nie ma takiej potrzeby – tłumaczył Biedroń.

Zadeklarował, że Lewica nie poprze zmian w konstytucji. – Ponad podziałami bronimy tej konstytucji od wielu lat i nie pozwolimy PiS-owi gmerać w konstytucji w jakiejkolwiek sytuacji, bo nie mamy do nich za grosz zaufania w tej kwestii – mówił eurodeputowany.

Joe Biden w Polsce

Prezydent USA Joe Biden w piątek przybędzie z wizytą do Polski.

"W piątek 25 marca prezydent Biden uda się do Warszawy, gdzie odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Biden omówi sposób, w jaki Stany Zjednoczone, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, reagują na kryzys humanitarny i praw człowieka, który wywołała nieuzasadniona i niesprowokowana wojna Rosji z Ukrainą" – informowała w poniedziałek rzecznik Białego Domu Jen Psaki.

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce nastąpi dzień po spotkaniu w Brukseli z członkami NATO, przywódcami G7 i Unii Europejskiej. Rozmowy będą poświęcone międzynarodowym wysiłkom na rzecz wsparcia Ukrainy, która od 24 lutego broni się przed rosyjskim atakiem.

