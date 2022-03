Zgorzelski: Tylko jeden człowiek jest w stanie zatrzymać wojnę

Rosyjska agresja na ukraińskie terytorium państwowe rozpoczęła się 24 lutego. Atak sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na swojego zachodniego sąsiada to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 roku. Osiem lat temu Rosjanie rozpoczęli bowiem okupacje Krymu. Polacy przyjęli już ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ocenia, że "tylko jeden człowiek na świecie jest w stanie zatrzymać tę wojnę w ciągu 24 godzin".

– To Xi Jinping, prezydent Chin. Od 2013 roku Putin spotkał się z nim aż 37 razy – ocenia.

Zgorzelski krytycznie o planie Kaczyńskiego

W zeszłym tygodniu na konferencji prasowej wieńczącej wizytę w Kijowie wicepremier Kaczyński wysunął propozycję powołania na Ukrainie specjalnej międzynarodowej misji pokojowej pod auspicjami NATO.

Wicemarszałek Sejmu krytycznie jednak ocenia inicjatywę prezesa PiS. – To stawia zapytania znak czy prezes PiS zadbał bardziej o bezpieczeństwo Polski, czy uczynił je bardziej ryzykownym. Moim zdaniem to drugie. Jeśli to nie było uzgodnione z NATO, z USA to inicjatywa ryzykowna. Jesteśmy krajem granicznym. W przypadku ewentualnego konfliktu my oberwiemy najbardziej. Musimy zrobić wszystko, by nie dopuścić do konfliktu NATO-Rosja, bo wtedy Polska będzie największym poszkodowanym – mówił.

Komentując przyjazd prezydenta Bidena do Polski, Zgorzelski ocenił, że liczy, iż zostanie podczas niej poruszona kwestia stałej obecności wojsk NATO w naszym kraju, jak również sprawa zapewnienia dodatkowego sprzętu dla Ukrainy.

