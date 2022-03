"Uznajmy go za niezgodny z prawem". Kułeba o symbolu "Z"

"Wzywam wszystkie kraje świata do uznania za niezgodny z prawem symbol "Z", za pomocą którego wyrażane jest wsparcie dla rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie" – napisał Dmytro Kułeba.

"Z – oznacza rosyjskie zbrodnie wojenne, nasze zbombardowane miasta, tysiące zamordowanych Ukraińców" – tłumaczył polityk w mediach społecznościowych. Dodał, że publiczne "popieranie tego barbarzyństwa" powinno zostać zakazane.

Ministerstwo obrony Rosji uznaje, że litera Z oznacza "za pobedu" – "dla zwycięstwa". Biały symbol "Z" jest malowany na rosyjskich czołgach i mundurach. Cywile używają go, by oznaczać odzież, samochody czy budynki. To znak poparcia dla rosyjskich działań na Ukrainie.

Kary w Niemczech za użycie "Z"

Jak podaje portal Politico, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie "z zadowoleniem przyjęło oświadczenia kilku stanów regionalnych, że osoby, które używają tego symbolu, staną przed sądem na podstawie prawa, które zabrania publicznego zatwierdzania nielegalnych działań". Taką decyzję miały podjąć wcześniej Bawaria, Saksonia i Dolna Saksonia.

Zgodnie z niemieckim kodeksem karnym obywatele tych landów za użycie "Z" mogą zostać ukarani grzywną lub 3-letnim więzieniem. Z medialnych doniesień wynika, że podobne kroki rozważają Badenia-Wirtembergia, Nadrenia Północna-Westfalia i Saksonia-Anhalt.

"»Z« stało się symbolem autorytarnego reżimu, który prowadzi straszliwą wojnę agresji, łamiąc prawo międzynarodowe, kneblując wolność słowa i czyniąc kłamstwa normą" – ocenił na Twitterze działania niemieckich landów członek Socjaldemokratów Michael Roth.

"Każdy w naszym kraju, kto używa »Z«, robi się wasalem rosyjskiego reżimu i musi zostać ukarany" – napisał Ruth.

