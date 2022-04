Kukiz: Przepraszam Ukraińców, że zwraca się do nich człowiek pokroju Grodzkiego

Lider Kukiz'15 ocenił, że Tomasz Grodzki to "dość niejasna osobowość". Paweł Kukiz wspomniał tu o zarzutach wobec marszałka Senatu, który jest podejrzany o przyjmowanie łapówek. W programie 3 Polskiego Radia poseł zwrócił się do obywateli Ukrainy.

Kukiz: Przepraszam Was Ukraińcy

Paweł Kukiz przeprosił Ukraińców za słowa marszałka Grodzkiego. – Przepraszam Ukraińców, że komunikuje się z nimi człowiek pokroju Grodzkiego – mówił polityk. Zapewnił, że gdyby był senatorem, na pewno zagłosowałby za odwołaniem marszałka Senatu.

Lider Kukiz'15 ocenił zachowanie marszałka Grodzkiego jako "niedopuszczalne" – O takich rzeczach rozmawia się w kuluarach, wewnątrz państwa, a nie forum międzynarodowym – mówił poseł. Dodał, że słowa Grodzkiego były "strasznie niesprawiedliwe".

"Taka inicjatywa jest słuszna"

Kukiz odniósł się także do zapowiedzi ministra sportu Kamila Bortniczuka o programie upowszechniania strzelectwa sportowego.

– Taka inicjatywa jest jak najbardziej słuszna, podobnie jak wcześniejsze zapowiedzi MEiN o wprowadzeniu przysposobienia obronnego do programu– ocenił polityk. Dodał, że to "bardzo dobry pomysł", by przywracać takie zajęcia w szkołach. – 20 lat temu nastąpiła na świecie tendencja do przypuszczeń, że nigdy w życiu wojny nie będzie, że wszyscy jesteśmy bezpieczni – zauważył poseł.

Kukiz mówił też o projekcie ustawy zwiększającej dostęp do broni. Zapewnił, że w przepisach będą zabezpieczenia, aby broń nie trafiła w "ręce ludzi niezrównoważonych". – Jednym z podstawowych warunków jest pełnoletność, niekaralność i zdrowie psychiczne, przy pozwoleniu na najniższy stopień – poinformował.

– Do tej pory ustawa mówi o broni wydawanej "do celu". Czyli np. do ochrony osobistej, do polowania, do ochrony mienia. Natomiast my chcemy tą celowość zlikwidować – przekazał poseł. W to miejsce będzie wprowadzony podział na 4 kategorie. – 4 poziomy dostępu do broni. Ten najniższy poziom to jest obywatelska karta broni. To jest broń kategorii C, czyli m.in. strzelby i KBKS-y – tłumaczył lider Kukiz'15.

