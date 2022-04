"Niech zobaczy efekt polityki ustępstw". Zełenski zaprasza Merkel do Buczy

Strona ukraińska poinformowała o odnalezieniu masowych grobów w Buczy w obwodzie kijowskim. Miejscowość wcześniej została odbita przez Ukraińców z rąk wojsk rosyjskich.

Zaproszenie dla Merkel

– Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy'ego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego przez 14 lat doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji – przekazał Wołodymyr Zełenski w najnowszym nagraniu. Prezydent Ukrainy podkreśla, że byli przywódcy Niemiec i Francji powinni tam pojechać, by "zobaczyć na własne oczy zakatowanych Ukraińców i Ukrainki".

Zełenski podkreśla, że kolejny pakiet sankcji, o którym mówią zachodni politycy, to zdecydowanie zbyt mało, aby powstrzymać Rosję. – Potrzebne są jeszcze wnioski. Nie tylko w sprawie Rosji, ale też w sprawie politycznego zachowania, które faktycznie pozwoliło temu złu przyjść na naszą ziemię – dodaje.

Prezydent Ukrainy dodaje, że Zachód miał szansę w przeszłości, aby wyrwać jego kraj z szarej strefy między NATO a Rosją, ale wolał stosować politykę appeasmentu. Efektem tego jest tocząca się dzisiaj "najstraszniejsza wojna w Europie od czasu II WŚ".

Zbrodnia w Buczy

W obliczu tragedii ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba zażądał nowego pakietu "niszczycielskich" sankcji na Federację Rosyjską. Chodzi o: embargo na ropę, gaz i węgiel, zamknięcie wszystkich portów dla rosyjskich statków i towarów oraz odłączenie wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT.

Również premier Mateusz Morawiecki zaapelował o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie rosyjskich zbrodni i nowych sankcji.

Prezydent Andrzej Duda zamieścił wpis, w którym zaapelował o przekazanie Ukrainie kolejnych dostaw broni. Polski przywódca podkreśla, że zbrodniarze muszą ponieść konsekwencje swoich bestialskich działań.

Czytaj też:

Andrzej Duda: Zdjęcia z Buczy obalają przekonanie, że trzeba szukać kompromisuCzytaj też:

Masowe groby w Buczy. "Nienawiść Rosjan do Ukraińców wykracza poza wszystko"