"To oczywisty błąd". Fogiel o nieocenzurowanych zdjęciach w raporcie Macierewicza

Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej został udostępniony raport podkomisji smoleńskiej dotyczący przyczyn katastrofy rządowego TU-154M. Dokument zawierał drastyczne, nieocenzurowane zdjęcia ciał ofiar wypadku. Upublicznienie tego rodzaju materiałów oburzyło rodziny ofiar oraz opinię publiczną.

Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz w specjalnym oświadczeniu przeprosił rodziny ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku za upublicznienie drastycznych zdjęć ciał ich bliskich.

Fogiel: To oczywisty błąd

W rozmowie z TVN24 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, zapytany o nieocenzurowane zdjęcia, ocenił to jako "oczywisty błąd". – Antoni Macierewicz w oświadczeniu przyznał, że nie powinno to mieć miejsca. To chyba jasne – wskazywał.

Polityk podkreślił, że "raport określa, co się wydarzyło, a nie stawia tez, kto jest za co odpowiedzialny". Przypomniał, że komisja Antoniego Macierewicza to "nie była komisja śledcza, prokuratorska". – To była podkomisja. Prokuratura prowadzi własne śledztwo. Jakie będą jej ustalenia, to dowiemy się, kiedy zakończy śledztwo – zaznaczył Fogiel.

"Pierwsze kilka lat było kompletnie spartaczone"

Zapytany o to, kto jest winny tego, że śledztwo trwa tak długo i nie zostało jeszcze zakończone, wicerzecznik PiS wskazał poprzedni rząd. – Pierwsze kilka lat dochodzenia było kompletnie spartaczone. Państwo pozbyło się kluczowego dowodu, jakim jest wrak – tłumaczył.

– Podkomisja mówi, że w związku z nieprawidłowościami, które były wcześniej, musiała bardzo dużo czasu poświęcić na to, by odtworzyć, co tam się wydarzyło – wskazał polityk.

