Pawłowicz publikuje wiadomości z groźbami. "Teraz wiecie lewaki..."

"Teraz wiecie lewaki, dlaczego wnoszę o nieupublicznianie mojego oświadczenia majątkowego... Tylko tyle się tu zmieściło..." – napisała Krystyna Pawłowicz, publikując zrzuty ekranu wulgarnych wiadomości, które otrzymuje w mediach społecznościowych.

"Co ty babo zrobisz jak ci się ochrona skończy i trzeba będzie iść do sklepu po bułki..." – pisze do Pawłowicz jeden z internautów, w odpowiedzi na co sędzia dopytuje go, czy to groźba.

"Nie mogłeś jej jak facet po prostu prz***bać, a nie jak lamus będziesz się wysługiwać Państwem?" – pisze inny internauta, komentując wpis Pawłowicz.

Sędzia TK do posła: Na kolana, pod stół i odszczekać

Sprawa oświadczenia Krystyny Pawłowicz budzi spore emocje. Kilka dni temu parlamentarzysta klubu Lewicy Tomasz Trela zawnioskował do prezes TK o ujawnienie oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału. Oburzenia nie kryła Krystyna Pawłowicz. Była deputowana Prawa i Sprawiedliwości zamieściła w swoich mediach społecznościowych ostry, wulgarny wpis, w którymzaatakowała słownie posła Trelę.

"Lewacki pos. T. TRELA chce ujawnienia mego stanu majątkowego... Ty chamie! Łobuzie! Dziadu kalwaryjski! Udowodnij najpierw, że brałam łapówki! V ruska kolumno! Łachu jeden! Albo na kolana, pod stół i odszczekać! Was ucieszy tylko seria w nasze plecy..." – napisała członek Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Oświadczenia powinno być złożone do 31 marca. Jeśli oświadczenie złożono np. 20 marca 2022 r., to sędzia powinien wskazać majątek, jaki miał 20 marca 2022 r.

Ostatnie oświadczenie majątkowe Krystyny Pawłowicz, jakie opublikowano na stronie Trybunału Konstytucyjnego, pochodzi z 30 marca 2020 r.

