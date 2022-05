Zełenski: Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców IIWŚ

Ukraiński przywódca mówił w niedzielę wieczorem o obecnej wojnie w kontekście Dnia Zwycięstwa, obchodzonego w Federacji Rosyjskiej 9 maja.

Nagranie z wystąpienia polityka opublikowano w portalu społecznościowym Facebook.

"Jesteśmy już pełną częścią wolnego świata i zjednoczonej Europy. To jest oczywisty kontrast na tle moskiewskiej samotności w złu i nienawiści..." – napisał Zełenski.

Atak Rosji na Ukrainę

– Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej – powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski odniósł się do rosyjskich bombardowań w kilku rejonach kraju, w tym do zrzucenia bomby na szkołę we wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim, podczas którego w budynku było 90 osób. Według wstępnych danych miejscowych władz wojskowych, śmierć poniosło 60 osób. Natomiast spod gruzów budynku służby ratownicze wydostały 30 osób. Do tragicznego zdarzenia doszło w ostatnią sobotę około godz. 17:00 czasu miejscowego.

Według Wołodymyra Zełenskiego, Rosjanie zachowują się tak, jakby nie obchodzili 9 maja Dnia Zwycięstwa na cześć zakończenia II wojny światowej. – Kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi – mówił.

– Ukraina i wolny świat to zapamiętają – stwierdził prezydent kraju. – Ukraina pokazała, że jest częścią wolnego świata i zjednoczonej Europy – dodał.

Wizyta pierwszej damy USA

Ostatniej niedzieli żona prezydenta USA Jill Biden udała się z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainę. W miejscowości Użhorodzie na południowym zachodzie Ukrainy spotkała się z Ołeną Zełenską.

Podróż amerykańskiej pierwszej damy była utrzymywana w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa.

Jak podkreśliła Jill Biden, chciała pojawić się na Ukrainie właśnie w dniu matki (w wielu państwach obchodzi się go właśnie w drugą niedzielę maja), okazując solidarność wobec kobiet, które cierpią w wyniku rosyjskiej inwazji wojskowej.

