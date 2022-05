Politolog o Zjednoczonej Prawicy: Na dłuższą metę ta jedność się nie utrzyma

W czwartkowej rozmowie z portalem Salon24.pl Dudek stwierdził, że jeżeli Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie nadal funkcjonować, to największym wygranym takiego stanu rzeczy zostanie prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

"Taktyka kogoś, kto tonie"

– Myślę, że Zbigniew Ziobro ma świadomość, że docelowo jego sojusz z PiS się wypala, na dłuższą metę ta jedność się nie utrzyma. Dlatego będzie próbować podkreślać własną odrębność. Przedstawiać się jako obrońca prawdziwych wartości, którym PiS się jego zdaniem sprzeniewierzył. To normalna taktyka kogoś, kto tonie. Obliczona na to, by w przyszłych wyborach pójść do głosowania razem na przykład z Konfederacją – powiedział prof. Antoni Dudek.

Zdaniem politologa, w Polsce istnieje elektorat, który byłby chętny zagłosować na sojusz Solidarnej Polski z Konfederacją Wolność i Niepodległość, jako polskiej prawicy eurosceptycznej. – To grupa wyborców, nastawiona skrajnie sceptycznie do Unii Europejskiej, jednocześnie uważająca, że Polska za daleko poszła w socjalnym wsparciu dla Ukrainy. To grupa mniej przebijająca się w mediach, ale istniejąca. Nie wiem, jak duży to jest elektorat. Nie wystarczy do wygrania wyborów, ale na przekroczenie progu wyborczego już jak najbardziej tak – mówił Dudek. – Oczywiście, jest pytanie, na ile te różne formacje będą w stanie się dogadać – dodał.

Nowy poseł Solidarnej Polski

W czwartek w szeregi Solidarnej Polski wstąpiła poseł Anna Maria Siarkowska. Podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro stwierdził, że deputowana wnosi "wielką pasję" w kwestii walki o wolność i prawa człowieka.

Jednocześnie minister sprawiedliwości i prokurator generalny oznajmił, iż "to być może nie ostatnia taka konferencja z podobną nowiną".

