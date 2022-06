Fuzja z PKN Orlen. Obajtek: Lotos będzie znacznie silniejszą firmą

W ostatni czwartek PKN Orlen zatwierdził projekt planu połączenia z Grupą Lotos. Rozwiązania zakładają, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Grupy Lotos (spółka przejmowana) na PKN Orlen (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które spółka przyzna akcjonariuszom Grupy Lotos.

Parytet wymiany akcji wyniesie 1,075 akcji PKN Orlen za każdą akcję Grupy Lotos.

Obajtek ocenia połączenie

– Jest to przejęcie poprzez połączenie. Dokument pokazuje plan połączenia, parytet wymiany akcji. To ważny dokument dla akcjonariuszy i właścicieli zarówno Orlenu, jak i Lotosu – skomentował w piątkowej rozmowie ze stacją TVP Info Daniel Obajtek. – Fuzja przede wszystkim polega na tym, że majątek Lotosu zostanie wniesiony do majątku PKN Orlen. W ślad za tym zostanie podniesiony kapitał. Będzie emitowana odpowiednia ilość akcji. Akcje Orlenu obejmą akcjonariusze Lotosu w parytecie, który został ustalony – wyjaśnił.

– Lotos, który będzie wniesiony do Polskiego Koncernu Naftowego, będzie zdecydowanie silniejszą firmą – stwierdził Obajtek.

Projekt fuzji spółek

"Zgodnie z projektem planu połączenia, akcjonariuszom Grupy Lotos, w zamian za posiadane przez nich akcje Grupy Lotos, zostaną wydane w związku z połączeniem akcje połączeniowe w następującym stosunku: 1,075 (akcje PKN Orlen): 1 (akcje Grupy Lotos)" – poinformowały spółki we wspólnym komunikacie.

Oznacza to, iż w zamian za jedną akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen, przy czym liczba przyznanych akcji stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji akcjonariusze Grupy Lotos otrzymają dopłaty na zasadach określonych w projekcie planu połączenia.

