Kwaśniewski: Premier Morawiecki bardzo zaryzykował

Były prezydent komentował w TVN24 zakup przez premiera obligacji skarbowych za ponad 4,6 mld zł. Wynika to z jego oświadczenia majątkowego. "Gazeta Wyborcza" napisała, że w ten sposób szef rządu "przechytrzył inflację", zyskując na wysokim oprocentowaniu obligacji.

– Są kraje z dużą tradycją demokracji, gdzie, powiem kolokwialnie, takie numery nie przechodzą, a w Polsce jakoś tak – ocenił Kwaśniewski. Jego zdaniem "premier bardzo zaryzykował". – Bo ja myślę, że nawet wśród wyborców PiS-u to musi wywołać jakąś refleksję – dodał.

– Jeżeli wiem, jaka jest sytuacja, wiem, że zbliża się inflacja i zmieniam moje oszczędności w jakieś bardziej bezpieczne obligacje, a jednocześnie nie mówię tego ludziom: "zróbcie to wszyscy, tak będzie lepiej, kupujcie obligacje", to to jest po prostu nieetyczne – ocenił Kwaśniewski, przekonując, że "w normalnych demokracjach byłoby dużo szumu" z tego powodu.

Inflacja bije rekordy

Według szybkiego szacunku danych GUS, inflacja konsumencka wyniosła w maju 13,9 proc. w skali roku (wobec 12,4 proc. r/r w kwietniu). Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt proc. w górę lub w dół.

Inflacja jest obecnie najwyższa od ponad 24 lat. Rząd i Narodowy Bank Polski przekonują, że ceny rosną głównie z powodu wojny na Ukrainie wywołanej przez Rosję. Inwazja trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

Przed nami dziewiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu?

Z powodu rekordowej inflacji Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. 5 maja RPP podniosła główną stopę procentową z 4,50 do 5,25 proc. Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 100 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki. Była to ósma podwyżka stóp z rzędu od października 2021 r.

RPP zbierze się na posiedzeniu w najbliższą środę, 8 czerwca. Eksperci spodziewają się kolejnej podwyżki stóp, przynajmniej o 75 pb.

