Sasin: To coś, z czego będę dumny do końca swoich dni

Jacek Sasin odniósł się do fuzji Lotosu z Orlenem. Połączenie obu koncernów zbliża się wielkimi krokami. Politycy Zjednoczonej Prawicy podkreślają, że będzie to ważny krok do wzmocnienia polskiego sektora naftowego. Z kolei opozycja krytykuje jeden z elementów fuzji, czyli sprzedanie części stacji benzynowych Lotosu węgierskiemu koncernowi MOL.

Tymczasem wicepremier i minister aktywów państwowych stwierdził, że jest dumny, iż może uczestniczyć z procesie połączenia obu polskich koncernów.

– Uważam, że to, że uczestniczę jako minister aktywów państwowych wraz panem Danielem Obajtkiem w tym procesie, to jest coś, z czego będę dumny do końca swoich dni i co będzie w historii zapisane, bo rzeczywiście to jest wielka praca, to jest zbudowanie wielkiego koncernu, który my, Polacy znamy tylko z zagranicznych stacji benzynowych, wielkich światowych koncernów – powiedział Jacek Sasin w programie „Plan Dnia” TVP Info.

Szef MAP stwierdził, że budowanie silnej pozycji Polski nie podoba się wielu osobom w kraju i zagranicą.

– Na Zachodzie nie chcą, żeby Polska była krajem suwerennym i silnym gospodarczo, bo lepsza byłaby dla nich Polska jako kolonia, gdzie można było ulokować tutaj inwestycje i drenować nas z pieniędzy, które były transferowane na Zachód. Na Wschodzie też, gdzie chcieliby, żeby Polska była w obszarze chaosu i budowania wpływów rosyjskich – powiedział.

Atak nożownika

Sasin odniósł się także do wtorkowego ataku nożownika przed jednym z zakładów Orlenu. Do ataku doszło przy bramie wjazdowej do PKN Orlen w Płocku. O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Rannego ochroniarza przetransportowano w stanie ciężkim do szpitala. Służby już ujęły napastnika – to 42-letni mężczyzna, w jego samochodzie znaleziono broń oraz granaty.

Komentując to zdarzenie Jacek Sasin nie szczędził gorzkich słów pod adresem polityków opozycji. Przypomniał tragiczne zdarzenie z Łodzi z 2010 roku, kiedy były członek Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba zabił działacza Prawa i Sprawiedliwości Marka Rosiaka.

– Widać przede wszystkim, że opozycja niczego się nie uczy na tragicznych wydarzeniach, które sama prowokuje. Nawiązuje pani do tragicznych wydarzeń w Łodzi kilka lat temu. Atak na biuro poselskie PiS, śmierć pracownika tego biura, zasztyletowanego przez człowieka, który był związany z PO, był wcześniej członkiem PO, który właśnie pod wpływem tego politycznego hejtu dopuścił się takiej zbrodni. Wiele może wskazywać na to, że mamy do czynienia z podobnym mechanizmem, czyli nieustanny hejt na fuzję Orlenu z Lotosem, na prezesa Obajtka – powiedział.

– Hejt, który jest wykonywany przez polityków opozycji, pchnął być może tego człowieka do takich czynów, do takiego tragicznego czynu. Trzeba wyraźnie powiedzieć, opamiętajcie się, do polityków opozycji, przestańcie sączyć jad, przestańcie do opinii publicznej przekazywać fałszywe informacje dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem PGNiG. To jest fuzja, która będzie służyć Polsce, będzie przede wszystkim służyć bezpieczeństwu Polski i nic tego nie zmieni – dodał minister aktywów państwowych.

