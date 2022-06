Żaryn wyjaśnia: Kreml chce przekonać Polaków, że sami sobie szkodzimy

W trakcie rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainie propaganda Federacji Rosyjskiej wykorzystuje regularnie poszczególne wypowiedzi europejskich polityków i komentatorów.

Moskwa prowadzi atak zbrojny od 24 lutego, ale nie nazywa swojej agresji wojną, lecz "specjalną operacją wojskową".

Rosyjska dezinformacja

– Widzimy wyraźnie od kilku tygodni, że rosyjska propaganda i działania dezinformacyjne skupiają się w Polsce bardzo mocno na próbach wytworzenia pewnej niechęci do przyjmowania w naszym kraju Ukraińców. Działania dezinformacyjne są prowadzone m.in. w taki sposób, by przekonywać Polaków, że przyjmując uchodźców i w ogóle wspierając Ukrainę, sami sobie szkodzimy. Przez to, że narażamy się na niebezpieczeństwo albo wzrost kosztów życia, upadek państwa, brak wydolności struktur państwowych – mówił Stanisław Żaryn w rozmowie z portalem wPolityce.pl, która została opublikowana we wtorek.

– Każda wypowiedź, która wpisuje się w podsycanie nastrojów społecznych w wymienionych obszarach jest działalnością sprzyjającą rosyjskiej propagandzie prowadzącej działania przeciwko Polsce – dodał.

Kontrowersyjne słowa Tuska

Ostatnio rosyjska agencja prasowa RIA Novosti zacytowała słowa Donalda Tuska. "Donald Tusk powiedział, że ukraińskie zboże może zagrozić polskim rolnikom" – podano.

Zdaniem rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, wypowiedzi wpływowych osób publicznych szczególnie będą służyły jako przekaz propagandowy Moskwy. Rosjanie bowiem tego typu tezy chętnie nagłaśniają i tym samym wzmacniają oddziaływanie dezinformacyjne przeciwko Polsce. – Musimy mieć świadomość, że rosyjska dezinformacja i służby bardzo uważnie śledzą debatę publiczną w Polsce. I zawsze będą wyłapywać różnego rodzaju wypowiedzi, które korespondują z działaniami dezinformacyjnymi Kremla. Stąd nagłaśnianie konkretnych wypowiedzi polskich polityków, które są korzystne dla interesów Rosji – stwierdził Żaryn.

