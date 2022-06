Obajtek do Tuska: Za pana czasów Orlen ocierał się o rentowność

W ostatnich dniach lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wielokrotnie zabierał głos, komentując wysokie ceny m.in. benzyny.

Tusk: Prawdy nie przykryją

W ubiegłym tygodniu polityk odwiedzał województwo dolnośląskie, gdzie spotykał się z wyborcami. W trakcie drogi do Kotliny Kłodzkiej polityk zatrzymał się na jednej ze stacji benzynowych należących do Orlenu i nagrał film, w którym uderza w polityków PiS.

– Jesteśmy w drodze do Kotliny Kłodzkiej, zatrzymaliśmy się na Orlenie. Pamiętacie może w sobotę (kiedy odbyło się spotkanie PiS w Markach, pod Warszawą - red.), kiedy internet zalała niewiarygodna ilość zdjęć działaczy PiS-u, właśnie z Orlenu. Stali przed takimi pylonami, ale z takiej strony, gdzie nie ma ceny. Przejdźmy na drugą stronę, 8,07 złotych. Teraz już wiecie dlaczego robili zdjęcia z tamtej strony, ale prawdy nie przykryją. Za taką cenę, Kaczyński nie najeździ się po Polsce – mówił były premier.

Obajtek odpowiada liderowi PO

W odpowiedzi na ataki ze strony polityka Platformy, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek opublikował we wtorek wpis w mediach społecznościowych.

"Panie Donaldzie Tusku za Pana czasów Orlen ocierał się o rentowność, mafie paliwowe zarabiały krocie, a jeden Prezes Orlenu w pół roku zarobił 6 mln zł" – napisał biznesman.

"Odnośnie pałaców, to nieruchomość, o której Pan mówi przekazałem nieodpłatnie fundacji. Zachęcam Pana kolegów żeby zrobili to samo" – dodaj Obajtek, odnosząc się prawdopodobnie do pałacu w Srebrnej, udostępnionego uchodźcom z Ukrainy.

