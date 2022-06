"Prawdy nie przykryją". Tusk zamieścił film ze stacji Orlenu

W sobotę członkowie PiS zorganizowali wydarzenie w Markach pod Warszawą. Głównym punktem imprezy było przemówienie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa mówił między innymi o dokonaniach formacji rządzącej, przekonując, że żaden polski rząd nie zrobił tyle dla obywateli, co Zjednoczona Prawica.

Kaczyński przyznał, że nie wszystko udało się zrobić w bieżącej kadencji parlamentu. Polityk wskazał przy tym przede wszystkim na sprawy mieszkaniowe, w tym fiasko programu "Mieszkanie plus".

Wydarzenie zorganizowane przez partię rządzącą wywołało falę złośliwości ze strony polityków opozycji. Lider PO Donald Tusk kpił, że Jarosław Kaczyński nie wie, ile obecnie w Polsce kosztuje benzyna. Temat wysokich cen na stacjach paliw został przez byłego premiera poruszony i wykorzystany do uderzenia w rząd także w poniedziałek.

Tusk na Orlenie

Lider PO odwiedzi dzisiaj województwo dolnośląskie, gdzie spotka się z wyborcami. W trakcie drogi do Kotliny Kłodzkiej polityk zatrzymał się na jednej ze stacji benzynowych należących do Orlenu. Tutaj nagrał film, w którym uderza w polityków PiS.

– Jesteśmy w drodze do Kotliny Kłodzkiej, zatrzymaliśmy się na Orlenie. Pamiętacie może w sobotę, kiedy internet zalała niewiarygodna ilość zdjęć działaczy PiS-u, właśnie z Orlenu. Stali przed takimi plomami, ale z takiej strony, gdzie nie ma ceny. Przejdźmy na drugą stronę, 8,07 złotych. Teraz już wiecie dlaczego robili zdjęcia z tamtej strony, ale prawdy nie przykryją. Za taką cenę, Kaczyński nie najeździ się po Polsce – powiedział były premier.

twitter

Rosnące ceny

Niedawno serwis branżowy e-petrol.pl podał, że cena benzyna Pb98 przekroczyła poziom ośmiu zł za litr.

"Na początku czerwca nie widać końca podwyżek cen paliw na stacjach - z wyjątkiem cen autogazu. Znów drastycznie podrożały benzyny, a średnia ogólnopolska cena Pb98 przekroczyła nawet poziom 8 zł za litr" – czytamy w najnowszej analizie portalu.

"W historii notowań e-petrol.pl po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której średnia cena benzyny 98-oktanowej wynosi 8,02 zł/l, co oznacza, że w ciągu tygodnia poszła w górę o 16 gr. Jeszcze bardziej, bo aż o 22 gr na litrze, wzrosła cena Pb95, która wynosi 7,55 zł. W porównaniu do benzyn zaledwie o 4 gr podrożał olej napędowy oferowany w sprzedaży na stacjach po 7,13 zł/l" – wyliczyli analitycy serwisu.

Czytaj też:

Tusk: PiS znowu zablokował te pieniądze z KPOCzytaj też:

Von der Leyen spotkała się z Tuskiem. "Wracasz do kraju, aby bronić naszych wartości"