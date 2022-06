Media: Kolejna bariera złamana. Benzyna Pb98 przekroczyła poziom 8 zł za litr

"Na początku czerwca nie widać końca podwyżek cen paliw na stacjach - z wyjątkiem cen autogazu. Znów drastycznie podrożały benzyny, a średnia ogólnopolska cena Pb98 przekroczyła nawet poziom 8 zł za litr" – czytamy w najnowszej analizie portalu.

"W historii notowań e-petrol.pl po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której średnia cena benzyny 98-oktanowej wynosi 8,02 zł/l, co oznacza, że w ciągu tygodnia poszła w górę o 16 gr. Jeszcze bardziej, bo aż o 22 gr na litrze, wzrosła cena Pb95, która wynosi 7,55 zł. W porównaniu do benzyn zaledwie o 4 gr podrożał olej napędowy oferowany w sprzedaży na stacjach po 7,13 zł/l" – wyliczyli analitycy serwisu.

Dobra informacja – tanieje LPG

W informacji zaznaczono, że trzeci tydzień z rzędu tanieje natomiast LPG, za którego litr płaci się średnio 3,59, tj. o 3 gr mniej niż przed tygodniem.

Według danych e-petrol.pl, jeśli chodzi o najniższe ceny, na paliwowej mapie Polski wyróżnia się dziś Wielkopolska.

"Tam, choć drogie, to jednak najtańsze są oba gatunki benzyn, sprzedawane po 7,49 i 8,00 zł/l (identyczna cena Pb98 obowiązuje też na Lubelszczyźnie). W województwie świętokrzyskim w najbardziej atrakcyjnych cenach tankuje się aktualnie olej napędowy - litr tego paliwa kosztuje w tym regionie 7,09 zł. We wspomnianym województwie lubelskim z ceną 3,49 zł/l najtańszy jest też autogaz" – stwierdzili analitycy e-petrol.pl.

Gdzie jest najdrożej? Najwięcej za tankowanie benzyny Pb95 płaci się obecnie na Podkarpaciu – 7,62 zł/l, a na Opolszczyźnie Pb98 kosztuje przeciętnie 8,24 zł/l. Diesel z ceną 7,18 zł/l jest najdroższy na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w województwie zachodniopomorskim. Również na Dolnym Śląsku najwięcej płaci się za LPG – 3,70 zł/l.

