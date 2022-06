Kaczyński mówił o "totalnych mediach". Jest reakcja Tuska

– Potężną kulą u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media. Mamy totalną opozycję, wspieraną przez równie totalne media, które są w stanie tworzyć kontrrzeczywistość, w którą jednak ludzie wierzą. W Rosji media karmią ludzi przekazami niemającymi nic wspólnego z rzeczywistością, wręcz będącymi jej brutalnym i ordynarnym zaprzeczeniem, i u nas też są media, które działają co najmniej podobnie – mówił Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Gazetą Polską".

Prezes PiS podkreślił, że "daleko nie trzeba szukać". Polityk wskazał na media, które starają się prezentować jego partię jako proputinowską.

– My prowadzimy najbardziej skuteczną politykę uniezależniania się energetycznego od Rosji w Europie, wspieramy Ukrainę w walce z Rosją wszelkimi sposobami, w tym przekazując na wielką skalę broń i dostarczając wszystko co potrzebne, a i tak mówią o nas, że jesteśmy sojusznikami Kremla. Tak właśnie działa rosyjska propaganda i my te rosyjskie standardy widzimy w pewnych mediach – mówił Kaczyński.

Tusk: Likwidacja mediów i opozycji

Wypowiedź prezesa PiS nie umknęła uwadze Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej opublikował specjalny wpis w mediach społecznościowych, w którym nie szczędzi złośliwości pod adresem Jarosław Kaczyńskiego.

"»Potężną kulą u nogi naszej debaty publicznej ciągle są media« - stwierdził dziś Kaczyński. »Media wspierające opozycję« - dodał. Od siedmiu lat wiadomo, że likwidacja mediów i opozycji to warunek prawdziwej debaty publicznej. Jasne?" – napisał lider Platformy Obywatelskiej na Twitterze.

Kaczyński mocno o Tusku

W ostatnich dniach Jarosław Kaczyński w mocnych słowach zaatakował Donalda Tuska. Jego zdaniem "zawsze, gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw". – Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem – powiedział wicepremier w wywiadzie udzielonym "Gazecie Polskiej".

Chodzi o wypowiedź Tuska z ubiegłego tygodnia. Podczas wizyty na Dolnym Śląsku szef PO nawiązał do sytuacji na Ukrainie i do blokady ukraińskiego zboża przez rosyjskie wojsko. Rosyjska agencja informacyjna Ria Nowosti cytowała słowa Donalda Tuska, wykorzystując jego wypowiedzi o ukraińskim zbożu. "Donald Tusk mówi, że ukraińskie zboże może zagrozić polskim rolnikom" – napisała na Twitterze agencja, która jest tubą propagandową Kremla.

