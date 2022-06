"Dobrze, że ktoś przeciął ten wrzód". Fala komentarzy wokół sporu z Izraelem

"Tysiące izraelskich licealistów, którzy latem mieli odwiedzić Polskę w ramach wycieczek dziedzictwa kulturowego, nie pojadą tam ze względu na spór dyplomatyczny z Warszawą o bezpieczeństwo wyjazdu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Edukacji" – opisuje "Times of Israel".

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński napisał na Twitterze: "W grudniu 2021 r. przekazaliśmy stronie izraelskiej, że wznowienie wyjazdów zorganizowanych grup młodzieży do Polski (zawieszonych od 2020 r. z powodu obostrzeń pandemicznych) wymaga zmiany ich formuły – i że proponujemy przystąpić do negocjacji nowej umowy w tej sprawie. Wobec braku reakcji strony izraelskiej, deklaracja ta została ponowiona na początku marca, po przyjeździe do Warszawy nowego ambasadora Izraela. Na początku kwietnia Polska przedłożyła projekt umowy, wyrażając gotowość do niezwłocznego przystąpienia do negocjacji. Strona izraelska odpowiedziała w drugiej połowie maja, przekazując swoje uwagi. Obecnie są one konsultowane z zainteresowanymi resortami. Wolą strony polskiej jest jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji i zawarcie umowy satysfakcjonującej obie strony. Dotychczasowa formuła wyjazdów wymaga zmian z uwagi na systematycznie generowane problemy, prowadzące do umacniania fałszywych stereotypów, co negatywnie wpływa na stosunki między naszymi krajami i narodami. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oceniamy, że młodzież izraelska często wraca z tych wyjazdów z negatywnymi odczuciami wobec dzisiejszej Polski i Polaków; postrzega nasz kraj wyłącznie przez pryzmat niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych; nie zapoznaje się z całokształtem ponadtysiącletnich stosunków polsko-żydowskich; w zauważalnym stopniu izolowana jest od kontaktów z polskimi rówieśnikami. Problemem są aroganckie zachowania uzbrojonej ochrony wobec innych odwiedzających miejsca pamięci, a także przypadkowych przechodniów".

Ożywiona dyskusja w mediach społecznościowych

Spór Polski z Izraelem wywołał ożywioną dyskusję w mediach społecznościowych. "Tak swoją drogą to był niebywały skandal, że my przez lata pozwalaliśmy uzbrojonym Żydom latać po Polsce, bo niby chronili uczniów żydowskich. A na tych wycieczkach młodych Żydów izolowano od Polaków i uczono nienawiści do nas. Dobrze, że ktoś przeciął ten wrzód" – napisał Sławomir Jastrzębowski, publicysta "Do Rzeczy", właściciel portalu salon24.pl.

"Dobrze, że wreszcie robi ktoś porządek z kompletną patologią jaką było zwożenie młodych Żydów w takiej formule by wracali przerażeni Polską i Polakami" – ocenia dziennikarz TVP Info Wiktor Świetlik.

"W latach 01-08 lat pracowałem w pobliżu Fabryki "Emalia" Oskara Schindlera i chodziłem do pracy ulicą Lipową. Niemal codziennie blokowały ją izraelskie służby, funkcjonariusze z rękami na broni. Dzieci przemykały z autobusu do budynku, jakby miał nastąpić ostrzał artyleryjski" – wspomina Wojciech Mucha, naczelny "Gazety Krakowskiej". Przemysław Wenerski z TVP pisze: "Nareszcie poważna postawa wobec zaniedbywanych, przemilczanych wcześniej problemów".