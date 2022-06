Ziemkiewicz o aborcji: Najbardziej masowa zbrodnia XX i XXI wieku

W piątek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił skargę Roe przeciwko Wade, uznając, że nie ma już federalnego prawa do aborcji.

Decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych zapadła stosunkiem głosów 6-3. Piątkowa decyzja oznacza, że możliwość dokonania aborcji będzie odtąd określana przez władze stanowe, o ile Kongres nie podejmie działań. Już prawie połowa stanów wprowadziła lub niedługo uchwali przepisy zakazujące aborcji, podczas gdy inne wprowadziły surowe środki regulujące tę procedurę.

Ziemkiewicz przeciwko aborcji

Zmiany w prawie w USA skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

"Sąd Najwyższy USA nie zdelegalizował aborcji, ale otworzył drogę do stopniowego powstrzymania tej najbardziej masowej zbrodni XX i XXI wieku. To dobry dzień dla człowieczeństwa!" – napisał dziennikarz, który wielokrotnie krytykował liberalne prawo aborcyjne.

twitter

– Jedno z wielkich kłamstw lewicy brzmi: aborcja to prawo wyboru kobiety. Nie. Tę decyzję podejmuje mężczyzna – tłumaczy publicysta w listopadzie 2020 roku, przy okazji protestów aborcjonistek w Polsce.

– Prawie zawsze tę decyzję podejmuje mężczyzna, w najprostszy sposób – znikając. Nie ma go. Spłodził, zrobił co chciał, a teraz – to są twoje prawa. Decyduj, to są twoje prawa, to jest twoje ciało. A teraz to masz wolność wyboru – podkreśla dziennikarz. – Wcale się nie dziwie facetom, którzy dbają o to swoje prawo do bezkarnego zapładniania – dodaje Ziemkiewicz.

Sprawa Roe v. Wade

Orzeczenie Roe przeciwko Wade z 1973 roku ustanawiało obowiązujące na terenie całego kraju prawo do aborcji do momentu, gdy płód jest w stanie przeżyć poza łonem matki (wcześniej było to do 28 tygodnia ciąży, obecnie do 23–24 tygodnia).

Sędziowie Stephen Breyer, Sonia Sotomayor i Elena Kagan wydali zdanie odrębne do dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego stwierdzając, że ich sprzeciw wobec uchylenia orzeczenia wyraża żal za "miliony amerykańskich kobiet, które utraciły prawo do aborcji".

Czytaj też:

Historyczna zmiana ws. aborcji w USA. Roe v. Wade naprawdę obalone!Czytaj też:

Lisicki: Biskup Gdańska powinien upomnieć Donalda Tuska