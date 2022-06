Wydobycie węgla. Wiceminister klimatu: Nie mamy innego wyjścia

Polska jest węglowym potentatem. Unia Europejska wymusza na naszym państwie zamykanie górnictwa, a rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy prowadzi działania zmierzające w kierunku wygaszania wydobycia.

Jednak w Sejmie RP sprzeciwiają się temu Konfederacja Wolność i Niepodległość, a także Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, która wchodzi w skład koalicji rządzącej.

Sondaż dot. węgla

Portal wPolityce.pl postanowił sprawdzić, czy Polacy opowiadają się za zachowaniem energetyki węglowej. Badanie przeprowadziła pracownia Social Changes, a jej wyniki poznaliśmy w niedzielę, 26 czerwca.

W ankiecie 59 proc. badanych wskazało, że należy bronić kopalń węgla przed zamykaniem. W ocenie 19 proc. respondentów Polska powinna zgodzić się na zamykanie kopalni węgla. Natomiast 22 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Ozdoba komentuje

W niedzielnej rozmowie z wPolityce.pl wiceminister Jacek Ozdoba zauważył, że węgiel daje nam przede wszystkim "gwarancję suwerenności energetycznej". Zwrócił przy tym uwagę na wpływ Nord Stream 1 i 2. – Wiemy, że ani wiatraki, ani panele fotowoltaiczne nie dają gwarancji ciepła, prądu, a węgiel – tak. W przypadku, kiedy nie mamy węgla, a ponadto, nie mamy gwarancji stabilności OZE, to musimy wybrać energię pochodzącą z gazu. Gaz jest z kolei przedmiotem szantażu ze strony Federacji Rosyjskiej – powiedział wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

– Nie mamy innego wyjścia niż postawić na energetykę węglową, opartą na naszych surowcach, które do tej pory nie były w odpowiedni sposób wydobywane z uwagi na to, że zielona polityka miała spowodować, aby wyłącznie OZE było podstawą funkcjonowania systemu. Jest to niebezpieczne – mówił Ozdoba.

Czytaj też:

Winnicki: Mamy do czynienia z sytuacją trochę jak w Związku SowieckimCzytaj też:

Pakiet "Fit for 55". Michalkiewicz: Znajdujemy się w mocy wariatów