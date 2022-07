"Kamienie milowe". Czarzasty: Po prostu wykonać

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova została zapytana podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, czy nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki określone w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

– Nie, nie wypełnia. Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami. Jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących polskich sędziów, które odpowiadają warunkom z "kamieni milowych", nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam jedynie to, co szefowa Komisji Ursula van der Leyen już powiedziała – stwierdziła Jourova.

Co więcej, słowa Jourovej potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.

Komentarz do słów Jourovej

Do sprawy odniósł się na antenie Radia Wrocław wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Polityk został zapytany, czy rozumie, co wiceszefowa KE miała na myśli.

Parlamentarzysta stwierdził, że potrafi je wytłumaczyć. – Po prostu według pani Jourovej i wielu polityków, ta ustawa, która została przeprowadzona, nie spełnia tych wymagań, które przez Komisję Europejską zostały przed Polską postawione: tzn. absolutnego rozwiązania Izby Dyscyplinarnej i doprowadzenia do tego, bo na razie mamy papier, a jeszcze trzeba doprowadzić, powołania niezależnych sędziów do drugiej izby, która została powołana. Też trzeba to zrobić. Następnie odwołania zakazu świadczenia pracy przez 3 sędziów. Tak nawiasem, czy to nie jest skandal, że 780 miliardów złotych jest uzależnione od 3 sędziów, ze strony Polski, że nie możemy tym sędziom dać pracy? – mówił polityk Lewicy.

Czarzasty: Morawiecki się zobowiązał

– Jest metoda na to, żeby te pieniądze przyszły do Polski: trzeba przestać łamać prawo. Musi się Kaczyński z Ziobro przestać brać za łeb, przestać się wygłupiać, siłować, który jest mocniejszy, tylko po prostu wykonać wszystkie te historie, do których się Morawiecki, pan premier Morawiecki zobowiązał i to zrobić, tak. To wtedy nikt się nie będzie nas czepiał. Po prostu trzeba nie łamać prawa i dotrzymywać słowa, i dedykuję to Kaczyńskiemu, Morawieckiemu i Ziobrze – mówił Czarzasty.

Czarzasty został zapytany, czy potrafi pan wskazać, kiedy Polska dostanie pierwsze pieniądze.

– Tak, proszę pana. Jeżeli nadal będzie pan Kaczyński z Morawieckim i Ziobro tak się zachowywać, jak się zachowują, Polska pierwsze pieniądze dostanie wtedy, kiedy opozycja przejmie władzę, czyli za półtora roku – powiedział wicemarszałek Sejmu. Jak dodał, „Polski na to nie stać” i przywołał najnowsze oficjalne dane dot. inflacji – 15,6. proc.

