Prezes PSL ogłasza: Mamy plan, jak pokonać inflację

Lider ludowców odwiedził w sobotę gminę Pałecznica w Małopolsce. Polskie Stronnictwo Ludowe zainaugurowało tam akcję "#MamyPlan".

Podczas swojego przemówienia Kosiniak-Kamysz mówił między innymi, jaki ma plan na zmniejszenie inflacji w Polsce oraz wyjście z kryzysu gospodarczego.

– Naszym strategicznym celem jest pokonanie bariery, która w ostatnich latach wytworzyła się w niewiarygodny sposób. Dziś nie ma podziału Polski na Polskę wschodnią i zachodnią. Bogu dzięki, ten podział został zatarty. (…) Ale dzisiaj jest równie zły i niebezpieczny podział w Polsce – na wielkie metropolie i mniejsze miejscowości. Im dalej oddalone od metropolii, tym w trudniejszej sytuacji – oznajmił polityk.

Plan PSL i Kosiniaka-Kamysza

– Naszym celem jest wyrównywanie szans, godna jakość życia, to, żeby praca się opłacała. Dzisiaj mam ogromne poczucie, że praca nie opłaca się w Polsce, że bardziej doceniani są ci, co leżą na kanapie do góry brzuchem niż ci, co codziennie zasuwają. Jeżeli inflacja wyprzedza wzrost wynagrodzeń, to znaczy, że praca się przestaje opłacać – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – Mamy plan, jak pokonać inflację, jak wyjść z kryzysu gospodarczego, jak docenić ludzi aktywnych, ciężko pracujących – podkreślił w trakcie wystąpienia. I dodał: "Działamy w myśl zasady: bez pracy nie ma kołaczy".

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do "nierówności", które jego zdaniem panują w Polsce między innymi w komunikacji, medycynie, edukacji oraz kulturze. Zwracał też uwagę na problemy gospodarcze, takie jak brak inwestycji w kraju.

Według szefa klubu parlamentarnego PSL – Koalicji Polskiej, "celem zasadniczym jest program dla Polski lokalnej, wyrównanie szans, dobra jakoś życia i opłacalna praca".

