Budka: Gdybyśmy rządzili, inflacja byłaby dużo mniejsza

Inflacja konsumencka wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym w czerwcu 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wciąż rosnące ceny stały się powodem silnej krytyki pod adresem obozu rządzącego. Suchej nitki na rządzie nie zostawiają przede wszystkim politycy opozycji.

Goszczący w programie "Gość Wydarzeń" Polsatu News Borys Budka zdecydowanie stwierdził, że, gdyby rządziła PO, inflacja byłaby zdecydowanie niższa.

– Gdybyśmy rządzili inflacja byłaby dużo mniejsza. Dlaczego? Dlatego, że my znamy się na gospodarce. Przypominam rok 2008, rok 2009 byliśmy najlepszym krajem z Unii Europejskiej w czasie kryzysu gospodarczego. Jako jedyni mieliśmy wzrost produktu krajowego brutto i nie było cięć co najważniejsze. Kiedy w Hiszpanii, w Portugalii szalało bezrobocie, były cięcia, w Polsce udało się suchą stopą przejść przez ten kryzys. Jesteśmy w tym zakresie wiarygodni – powiedział.

Recepta PO na inflację

Jakie są pomysły PO na zniwelowanie rosnącej inflacji? Jak wskazał Budka, to emisja obligacji oraz zamrożenie rat kredytów na poziomie z grudnia ubiegłego roku.

– Złożyliśmy konkretne rozwiązania ustawowe. Między innymi pakiet antyinflacyjny, obligacje drożyźniane, które byłyby oprocentowane 1 punkt procentowy więcej niż inflacja, to dałoby ochronę oszczędnościom Polaków, a jednocześnie ściągałoby pieniądz z rynku. Po drugie pomoglibyśmy kredytobiorcom, tak, zrobilibyśmy to, na co ludzie czekają, to znaczy sprowadzilibyśmy wysokość rat kredytowych do poziomu z grudnia ubiegłego roku – tłumaczył poseł opozycji.

Polityk odpierał również zarzuty o to, że PO nadal nie przedstawiła konkretnego programu wyborczego.

– Program Platformy Obywatelskiej mniej więcej raz w miesiącu jest odpalany w każdym elemencie na kolejnych konwencjach. Do tej pory mieliśmy 3 konwencje programowe, chociażby w kwestiach bezpieczeństwa o których tutaj rozmawialiśmy. Chociażby w kwestiach podatkowych, chociażby w kwestiach pomocy kredytobiorcom. To są konkretne rozwiązania ustawowe – wskazał polityk.

