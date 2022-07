Premier: Ktoś kiedyś mówił, że chciałby, aby Polska była drugą Japonią. Nie będzie

W czwartek szef rządu wziął udział w konferencji prasowej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ksawerowie.

Wydarzenie dotyczyło ogłoszenia przez firmę Daikin Europe N.V. planów budowy w ŁSSE fabryki pomp ciepła. Będzie to pierwszy zakład produkcyjny koncernu Polsce. Koszt inwestycji to ponad 300 mln euro. W nowej fabryce do 2025 roku zatrudnienie ma znaleźć około 1 tys. osób. Natomiast w przyszłości ma to być jedna z największych fabryk tej firmy.

Morawiecki o "drugiej Japonii"

– W Polsce mamy już bardzo dużo miejsc pracy. Teraz zależy nam nie tylko na nowych miejscach, ale właśnie na miejscach pracy, które są wysokiej jakości. Firma Daikin ze swoimi najnowszymi produktami będzie tworzyła u nas właśnie takie wysoko zaawansowane miejsca pracy – stwierdził na konferencji Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że wokół takiego koncernu jak firma Daikin "na pewno będą powstawały inne, polskie firmy".

Premier o przedsiębiorcach

– Ktoś kiedyś mówił, że chciałby, aby Polska była drugą Japonią. Nie będzie drugiej Japonii, bo Japonia jest tylko jedna, ale chciałbym, żeby Polska była krajem, który jest bogaty, szybko rozwijający się i cieszę się, że współpraca polsko-japońska właśnie wzmacnia taki kierunek rozwoju – mówił Morawiecki.

– Ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że tak jak podczas pandemii nie pozostawiliśmy przedsiębiorców samych sobie, tak dziś, kiedy mamy trudny czas inflacji, walki z inflacją, też nie pozostawimy przedsiębiorców. Nie zostawiamy obywateli samych sobie, tylko wiemy, że jest to gigantyczny problem i staramy się na wszelkie możliwe sposoby ulżyć obywatelom, przedsiębiorcom, pracownikom w tym trudnym czasie, w którym dzisiaj przyszło nam gospodarować – oznajmił Morawiecki w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

