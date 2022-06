Raport: Niepewność staje się "normalnością" polskich przedsiębiorstw

Wygląda na to, że niepewność staje się nową "normalnością" w funkcjonowaniu przedsiębiorstw – stwierdził Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), cytowany w środę przez portal ekonomiczny ISBnews, w raporcie zatytułowanym "Szok pandemiczny, szok wojenny, czyli jak firmy reagują na kryzysy".

Niepewność sytuacji gospodarczej

"W 2022 roku, po wybuchu wojny, niepewność sytuacji gospodarczej znowu była wskazywana jako najważniejsza bariera działalności gospodarczej. Istotne utrudnienia były też spowodowane rosnącymi cenami energii oraz niedostępnością produktów. Za mniej dotkliwe niż wcześniej przedsiębiorcy uznawali natomiast rosnące koszty pracownicze, niedostępność pracowników, zatory płatnicze i koszty finansowania" – możemy przeczytać w oświadczeniu PIE w tej sprawie. "Niepewność sytuacji gospodarczej to bariera działalności, która doskwiera firmom od początku pandemii. Wygląda na to, że niepewność staje się nową normalnością w funkcjonowaniu przedsiębiorstw" – wskazał Instytut.

Jednocześnie PIE zwrócił uwagę na to, że jeśli chodzi o nastroje polskich przedsiębiorców, to "wyraźnego szoku nie przyniosła wojna na Ukrainie". Bowiem wskaźnik nastrojów przedsiębiorców wyniósł w kwietniu tego roku 108,2 pkt, podczas gdy na początku pandemii koronawirusa sięgnął 52,2 pkt, a w jej trzeciej fali w kwietniu ubiegłego roku wynosił 98,8 pkt (przy czym 100 pkt to poziom neutralny).

Mniejszy udział firm

Mniejszy jest też udział firm ze spadkiem wartości sprzedaży miesiąc do miesiąca. W kwietniu b.r. wyniósł 24 proc. wobec 59 proc. na początku pandemii i 39 proc. podczas trzeciej fali. Podobnie spadek liczby nowych zamówień notuje 24 proc. firm wobec 63 proc. na początku i 26 proc. w III fali pandemii.

Najwyższy odsetek wskazań na zmniejszenie zatrudnienia wystąpił na początku pandemii, gdy podczas pierwszego lockdownu wiele działalności gospodarczych trzeba było zawiesić, a nawet zamknąć. Wtedy aż 31 proc. badanych przedsiębiorców deklarowało zmniejszenie zatrudnienia. Rok później, przy działających tzw. tarczach antykryzysowych, takich deklaracji było już tylko 6 proc. Z kolei miesiąc po wybuchu wojny, w kwietniu 2022 roku zwolnienia zadeklarowało 9 proc. firm.

