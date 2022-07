Budka: Liczymy na refleksję Morawieckiego w tej sprawie

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, która zakłada wsparcie dla gospodarstw ogrzewających swoje domy węglem na poziomie 3 tys. zł na gospodarstwo.

Platforma Obywatelska wskazuje na problemy, jakie wiążą się z tym projektem. – Pomoc rządu PiS będzie tylko dla ludzi, którzy ogrzewają domy węglem. Dlatego KO złożyła bardzo prostą poprawkę, która rozwiązuje te problemy i każdego traktuje w sposób równy i sprawiedliwy. Otóż każdy w tej zimie, kto ogrzewa mieszkanie, swój dom, kto spotkał się z drastyczną podwyżką cen gazu, czy cen prądu, czy cen oleju opałowego, czy węgla, powinien dostać pomoc od państwa taką samą pomoc – powiedział Borys Budka na briefingu prasowym w Katowicach.

– Rząd PiS swoimi głosami w parlamencie odrzucił poprawkę. Liczymy na to, że ta refleksja premiera ze Śląska człowieka wybranego, Mateusza Morawieckiego przyjdzie, kiedy Senat przegłosuje stosowne poprawki – dodał Budka.

Budka: Ludzi zostawia się samych sobie

Były lider PO zwracał również uwagę na zagrożenie ekologiczne, jakie czeka nas tej zimy.

– Wyobraźcie sobie, że na 60 dni zawieszono te wszystkie ekologiczne normy dotyczące możliwości obrotu częścią śmieci powęglowych. Wyobraźcie sobie, że z jednej strony rząd zachęca do tego, by było ekologicznie, a przynajmniej tak twierdzą, a z drugiej strony pozwalają handlować węglowymi śmieciami, tym, co w cywilizowanym świecie nie może być spalane. Czeka nas nie tylko mroźna zima, ponieważ w rozwiązaniach rządowych nie ma mowy o tym, jak kupić ten węgiel, zostawia się ludzi samych sobie, ale czeka nas również zima pełna smogu – mówił polityk.

Budka podkreślał, że nadchodzi najtrudniejsza zima od lat i jego partia zrobi wszystko, żeby poprawić "niesprawiedliwą ustawę" rządu.

