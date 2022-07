Nowe świadczenie socjalne. Trzaskowski chce, by dopłacono "absolutnie wszystkim"

W ubiegły piątek większość sejmowa opowiedziała się za przyjęciem ustawy o dodatku węglowym. Ustawa wprowadzi wypłatę 3 tys. zł. z budżetu państwa dla gospodarstw ogrzewających swoje domy węglem.

Platforma Obywatelska i Lewica domagały się, aby świadczenie objęło nie tylko korzystających z węgla, ale … wszystkich.

Przeciwna była jedynie Konfederacja, wskazując, że przecież trwa walka z inflacją, a puste pieniądze rzucone na rynek w formie dopłat jedynie ją napędzą, nie powodując, że surowca przybędzie.

Poprawki formacji opozycyjnych zostały jednak odrzucone i projekt został w Sejmie przyjęty w formule zaproponowanej przez rząd.

Trzaskowski: Dodatek dla absolutnie wszystkich

Prezydent Warszawy udzielił w czwartek wywiadu na antenie TVN 24, gdzie bronił stanowiska swojej formacji politycznej.

– Problem polega na tym, że rządzący postanowili dopłacić tylko tym, którzy używają węgla. Gdyby rządzący powiedzieli, że jest bardzo trudna sytuacja i pomożemy absolutnie wszystkim, to wtedy nie byłoby tej preferencji dla węgla. Natomiast, jeśli dajemy preferencje dla węgla, to w pewnym sensie zabijamy cały ten proces wymiany kopciuchów, które trują środowisko naturalne, trują powietrze, no i przyczyniają się do ocieplenia planety – powiedział polityk.

– Te wszystkie nasze starania, przez lata prowadzone przez samorządowców, żeby ograniczać piece węglowe, dzisiaj tak naprawdę, przynajmniej na jakiś czas spaliły na panewce – stwierdził Rafał Trzaskowski.

Politycy Platformy Obywatelskiej złożyli poprawkę i liczą, że zostanie przyjęta w Senacie. Chcą, żeby zimą każdy, kto spotkał się z drastyczną podwyżką cen gazu, prądu, czy oleju opałowego, czy właśnie węgla, dostał z budżetu takie samo świadczenie.

