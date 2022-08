Ziobro: Polityka ustępstw wobec UE prowadzi do kolejnych upokorzeń Polski

Pomimo zgody na zrealizowanie tzw. kamieni milowych, Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Co więcej, szereg wypowiedzi unijnych polityków, m.in. komisarzy Very Jourovej oraz Didiera Reyndersa, wskazują, że Komisja Europejska wciąż nie jest usatysfakcjonowana zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Z kolei w obozie władzy narasta w tej sprawie frustracja.

Dodatkowo okazuje się, że spłata bieżących należności jest jedną z pozycji w rocznym budżecie UE. W praktyce więc wpłacane do budżetu dochody służą finansowaniu wszystkich polityk i działań unijnych, a nie tylko wybranych. Oznacza to, że Polska już teraz płaci odsetki i dług od Krajowego Planu Odbudowy. Przepisy UE nie przewidują bowiem zawieszenia albo anulowania składek dla danego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Co z KPO? Ziobro: Ostrzegałem premiera Morawieckiego

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy", który ukaże się w najbliższym numerze został zapytany m.in. o to, czy spodziewa się, że pieniądze unijne popłyną do Polski, gdy rządzi Zjednoczona Prawica. Lider Solidarnej Polski podkreślił, że "przy utrzymaniu uległej polityki polskiego rządu, którą krytykuję, trudno być dobrej myśli". – W 2020 roku ostrzegałem premiera Mateusza Morawieckiego, by nie zgadzał się na rozwiązania, które zwiększają kompetencje Komisji Europejskiej, bo nie zobaczy żadnych pieniędzy. Premier odpowiadał, że nawet jedno euro nie zostanie zablokowane. Zastanawiam się, jak się musi czuć pan prezydent, który pojechał do Brukseli i przedstawił tam własny projekt zmian w Sądzie Najwyższym zgodnie z życzeniami Unii? Potem z Mateuszem Morawieckim i Ursulą von der Leyen ogłaszał na konferencji w Warszawie, że doszło do porozumienia. A teraz dowiaduje się, że to za mało i są kolejne żądania – mówi Zbigniew Ziobro.

Lider Solidarnej Polski dodał także, że już wcześniej przestrzegał przed tym, że "tak to się skończy", a "polityka ustępstw będzie prowadzić do kolejnych upokorzeń Polski". – Na domiar złego, ulegając Komisji, zamiast reformować sądownictwo obserwujemy postępującą jego anarchizację – powiedział.

Cały wywiad z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro ukaże się jutro o godz. 16 na portalu DoRzeczy.pl, a w wersji papierowej tygodnika "Do Rzeczy" – w najbliższy poniedziałek.