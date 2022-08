Podręcznik do HiT. Czarnek wskazał fragment, który mógłby zniknąć

Od 1 września tego roku, czyli od początku nowego roku szkolnego, przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie (WOS) w pierwszych klasach liceów i techników. Na razie jedynym podręcznikiem dopuszczonym do nauczania HiT jest pozycja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Treści podręcznika wzbudzają kontrowersje i są przedmiotem krytyki ze strony niektórych komentatorów i polityków opozycji.

Będą zmiany w podręczniku do HiT?

Według nieoficjalnych doniesień medialnych, w podręczniku prof. Roszkowskiego do HiT zmieniony ma zostać fragment dotyczący in vitro oraz dzieci pochodzących z – jak to ujęto – "hodowli".

Chodzi o fragment: "Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju »produkcję«? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych: nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać".

Minister Przemysław Czarnek komentuje

W czwartek w rozmowie z Polsat News minister Przemysław Czarnek powiedział, że z przedstawionego fragmentu wynika, że "są laboratoria na świecie, jak w Chinach, zajmujące się hodowlą ludzi".

– Uważam, że z tego fragmentu można byłoby zrezygnować – oznajmił szef resortu edukacji i nauki. Dodał również, iż "ewentualna korekta treści zależy od wydawnictwa Biały Kruk".

Czytaj też:

Podręcznik pod ostrzałemCzytaj też:

Spięcie Czarnka z dziennikarką TVN24. "Jakby pani się douczyła"