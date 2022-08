Stypendia dla Rosjan? Kontrowersyjny pomysł Gronkiewicz-Waltz

Ukraina wywiera presję na Unię Europejską, aby ta zabroniła rosyjskim turystom wjazdu na jej teren, ale państwa UE mają na ten temat różne opinie – niektóre popierają apel Kijowa, inne uważają to rozwiązanie za niewłaściwe.

Kwestia ta ma być omawiana na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w czeskiej Pradze 31 sierpnia. Wtedy to przedstawiciele rządów państw UE zastanowią się, czy wypracować jednolite stanowisko w sprawie krótkoterminowych wiz dla Rosjan.

"Nie" dla zakazy wjazdu. Gronkiewicz-Waltz proponuje stypendia

W niedzielę głos w tej sprawie zabrała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Polityk odpowiedziała na wpis dziennikarki TVN Anny Kalczyńskiej, która napisała w mediach społecznościowych, że popiera zakaz wydawania wiz Rosjanom i przedstawiała trzy argumenty. "1) odpowiedzialność zbiorowa w tej wojnie jest faktem i szerokie oddziaływanie na wolność podróżowania może realnie coś zmienić 2) antyputinowscy Rosjanie są bierni 3) Putin od dawna utrzymuje, że Zachód trawi rusofobia".

"Jestem przeciw zakazowi wydawania wiz Rosjanom, gdyż powinni widzieć, na czym polega demokracja, a nie nauczą się tego inaczej niż dzięki podróżom na Zachód" – stwierdziła w odpowiedzi była prezydent stolicy.

W kolejnym wpisie Gronkiewicz-Waltz proponuje również, aby przyznawać Rosjanom stypendia.

twitter

"Nie chodzi o odpowiedzialność (zbiorową - red.) tylko o to gdzie Rosjanie mogą się nauczyć co to jest demokracja jak nie zagranicą.ja bym jeszcze dawała stypendia tak jak nam dawał zachód przed 1989" – stwierdza polityk (pisownia wpisu org.).

Czytaj też:

Koniec wiz dla Rosjan? Fogiel: Scholz i Tusk formułują wątpliwości