Zełenski poruszył temat Wołynia. Poinformował o inicjatywie polsko-ukraińskiej

Od momentu rozpoczęcia w lutym rosyjskiej inwazji Polska bezinteresownie wspiera Ukrainę dostarczając sprzęt wojskowy, przyjmując wojennych uchodźców, czy wspierając Kijów na arenie międzynarodowej. Pomimo wojny kwestia rzezi wołyńskiej nadal pozostaje trudnym tematem, którego oba państwa nie potrafiły przepracować. 10 lat temu władze Ukrainy wprowadziły oficjalny zakaz ekshumacji i pochówku ofiar. Mimo olbrzymiej pomocy, jakiej nasz kraj udziela Kijowowi, antypolskie prawodawstwo nadal obowiązuje u naszych sąsiadów.

Pytanie o Wołyń

Kwestia ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na ludności polskiej powróciła nieoczekiwanie podczas ostatniego wywiadu, jakiego prezydent Zełenski udzielił portalowi i.pl.

Dziennikarz rozmawiający z prezydentem Ukrainy stwierdził, że mimo iż relacje polsko-ukraińskie są bardzo bliskie, to wciąż kładzie się na nich cieniem "bardzo bolesna historia – na czele z Wołyniem". Jego zdaniem za rządów Zełenskiego "mamy do czynienia z wyraźnym postępem, jednak dla wielu Polaków to wciąż za mało".

Zełenski stwierdził, że Polska i Ukraina są "wspólnie zainteresowane w rozwiązywaniu wszystkich wrażliwych kwestii związanych z tragicznymi epizodami naszej wspólnej historii". – Kiedy mówimy o trudnych kwestiach dziejowych, ważne jest, żeby wszystkie dyskusje i badania na ten temat prowadzone były właśnie przez fachowców i historyków – dodał polityk.

Prezydent podkreślił, że z tego powodu ministrowie kultury Ukrainy i Polski podpisali Memorandum o współpracy przewidujące stworzenie ukraińsko-polskiej grupy roboczej, która ma na celu rozwiązywanie wszystkich wrażliwych kwestii w zakresie pamięci narodowej: poszukiwania, ekshumacje, upamiętnienia, rekonstrukcja oraz ochrona miejsc pamięci i pochówków. – W ramach tej grupy będą pracowali eksperci i przedstawiciele odpowiednich instytucji z Ukrainy i Polski – zapewnił Zełenski.

Ukraińskie ludobójstwo

Zbrodnia na Wołyniu była masową antypolską czystką etniczną przeprowadzoną przez Ukraińców z oddziałów OUN-UPA przy aktywnym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej. Miała charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Dramat Polaków trwał do roku 1945.

Ekshumacja ofiar zbrodni OUN-UPA wciąż nie została przeprowadzona, ponieważ przedsięwzięcie blokują władze Ukrainy. Temat nadal dzieli oba narody, a polskie władze były w ostatnich latach wielokrotnie krytykowane za lekceważący stosunek do kwestii ukraińskiego ludobójstwa.

