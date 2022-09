"Należało okrążyć linię frontu z ikonami". Kuriozalna teoria rosyjskiego "eksperta"

W programie telewizyjnym, prowadzonym przez czołowego propagandzistę rządowego Władimira Sołowjowa zarzucił on dowództwu rosyjskiemu, że zaniedbało ono oblatanie linii frontu z ikonami Patriarchatu Moskiewskiego.

Kuriozalna teoria

– Należało okrążyć linię frontu z ikonami, nie trzeba o tym zapominać – stwierdził zaproszony znawca tematyki wojskowej. Przekonywał, że podczas przełomu w latach II wojny światowej w 1943 na front zmobilizowano (ocalałych z prześladowań antyreligijnych i zwolnionych z łagrów - KAI) księży, którzy w samolotach latali nad miejscami walk i przyczyniało się to do zwycięstw Armii Czerwonej. Ekspert zaapelował, aby do jego słów odnieść się z pełną powagą.

Wydarzenia, do których się odwoływał, odnoszą się do niepotwierdzonych w żadnych źródłach wiadomości, jakoby w okresie największych walk niemiecko-sowieckich Stalin zezwolił na oblatywanie niektórych odcinków frontu samolotami z ikonami na pokładach. Dotyczy to zwłaszcza Moskwy, nad którą w czasie jej oblężenia miał latać taki samolot, a – według niektórych pogłosek – miała się nawet ukazać Matka Boża i to jakoby uratowało stolicę ZSRR przed wkroczeniem do niej Niemców. Wypowiedzi takie były szczególnie popularne na przełomie XX i XXI wieku, na fali odradzającego się kultu Stalina i coraz większego zbliżenia między Kościołem prawosławnym a władzami państwowymi.

Zdaniem prawdziwych znawców zagadnienia nie ma żadnych podstaw do wysuwania tego rodzaju stwierdzeń, choć faktem jest, że w okresie tzw. Wielkiej Wojny Narodowej (lub Ojczyźnianej) – jak nazywa się w Rosji lata 1941-45 – w ówczesnym ZSRR nastąpiło wielkie ożywienie religijne. Skazany przez reżym komunistyczny na zagładę Rosyjski Kościół Prawosławny odrodził się i wykazał wielką żywotność, co z kolei doprowadziło do osłabienia propagandy ateistycznej i walki z religią oraz do przywrócenia we wrześniu 1943 podstawowych struktur kościelnych i wyboru nowego patriarchy.

