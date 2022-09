Terlecki po wystąpieniu Jachiry: Oszołomieni poziomem idziemy dalej

Piątek, 16 września to trzeci dzień 61. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Parlamentarzyści zajmują się między innymi sprawozdaniem komisji na temat rządowego projektu ustawy w sprawie ratyfikacji porozumienia pomiędzy Polską a Austrią o wygaśnięciu skutków prawnych artykułu 11. ustępu 3. Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Austrii. Chodzi o kwestię popierania i ochrony inwestycji. Odpowiedni dokument został sporządzony w Wiedniu 24 listopada 1988 roku.

Kuriozalne wystąpienie Jachiry

– Szeregowy pośle Kaczyński, szanowny marszałku, wysoka izbo, korzystając z okazji, że rozmawiamy o umowie, która została podpisana w Wiedniu w 1988 roku, chciałabym przypomnieć izbie, że chwilę później stolicę Austrii odwiedził prezes Jarosław Kaczyński. I jak stwierdził, zobaczył, że jest w innej strefie kulturowej. Znamy Wiedeń z bogato zdobionych kamienic, Mozarta, fenomenalnych koncertów noworocznych, ale chciałabym spytać posła Kaczyńskiego, co takiego tam zobaczył, że poczuł się wyobcowany kulturowo. Panie pośle, gdzie pan tam się zapodział? – zapytała z mównicy poseł Klaudia Jachira. – Niech się pan podzieli tym doświadczeniem, bo to nie jest pana prywatna sprawa. Być może ta jedna wiedeńska trauma sprzed 33 lat wpływa teraz na antyeuropejską politykę, którą uprawia pan i pańska ekipa. Mamy prawo to wiedzieć – dodała polityk klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

– Oszołomieni poziomem wystąpienia idziemy dalej – skomentował wymownie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Posiedzenie Sejmu RP

Przypomnijmy, że w ostatnią środę, czyli pierwszego dnia bieżącego posiedzenia Sejmu RP, deputowani głosowali nad uchwałą ws. reparacji wojennych. 418 posłów zagłosowało "za", podczas gdy przeciwnych było czterech polityków – wszyscy z klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

Przeciw byli: Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska.

Czytaj też:

PiS chce przełożyć wybory. Projekt ustawy trafił do SejmuCzytaj też:

Zapadła decyzja ws. tarczy antyinflacyjnej