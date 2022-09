Burza po słowach von der Leyen. Waszczykowski: Warto się wreszcie bronić

Nie cichną komentarze po kontrowersyjnych słowach przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na temat odbywających się dzisiaj wyborów we Włoszech.

Szefowa KE w jasny sposób zapowiedziała bowiem, że jeśli zwyciężą siły "unijnosceptyczne", KE może zdecydować się na blokowanie środków dla Rzymu. – Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów we Włoszech. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, tak jak w przypadku Węgier i Polski – powiedziała niemiecka polityk, która odwiedziła w czwartek amerykański Princeton University.

Waszczykowski: Ursula von der Leyen złamała zasady

Komentując wypowiedzi przewodniczącej Komisji, polski europoseł podkreślił, że swoim zachowaniem von der Leyen działa wbrew zasadom przyjętym przez UE.

– Łamie zasadę, że nie ingeruje się w proces demokratyczny i łamie zasady funkcjonowania komisarza UE, który nie powinien się wtrącać w życie polityczne członka UE – tłumaczy były szef MSZ w rozmowie z wpolityce.pl. – Dzisiaj już nikt nie powinien wątpić, że mamy ideologiczną KE, która działa na rzecz środowiska lewicowo-liberalnego i na rzecz najsilniejszego państwa UE, które chce budować Unię według swojej koncepcji – dodał polityk.

Waszczykowski zapytany jak na takie działania Unii powinna reagować Polska odpowiedział: "Warto się wreszcie bronić. Do tej pory, po zmianie rządu Beaty Szydło, obecny rząd szedł na kompromisy, szukał pojednania, możliwości ustępstw".

– Doszło do wypracowania ponad stu "kamieni milowych". Taka taktyka okazała się nieskuteczna. (...) należy wrócić do taktyki odrzucania prawa instytucji UE do ingerowania w te płaszczyzny życia politycznego, społecznego i gospodarczego, które nie są objęte traktatem lizbońskim, ani żadnym innym prawnie nas wiążącym dokumentem UE – dodał europoseł.

