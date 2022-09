"Jest jeszcze coś do dodania". Zełenski skomentował ósmy pakiet unijnych sankcji

W swoim tradycyjnym wieczornym wystąpieniu wideo, w którym padła informacja m.in. o środowej rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że ósmy pakiet sankcji powinien zostać uzupełniony. Zgodnie z tym, co przekazał ukraiński prezydent, obaj politycy omawiali szeroki wachlarz spraw – politycznych, finansowych, obronnych i energetycznych.

– Oczywiście poruszyliśmy kwestie energetyczne, w szczególności dostawy gazu do Europy i sabotaż na gazociągu Nord Stream. Dyskutowaliśmy z panem kanclerzem o przygotowaniu nowego pakietu sankcji Unii Europejskiej. Musimy to zrobić naprawdę mocno, a nie symbolicznie. Na dzień dzisiejszy jest jeszcze coś do dodania do ósmego pakietu sankcji – powiedział Zełenski.

Odnośnie dyskusji na tematy obronne, Zełenski podkreślił oczekiwanie Ukrainy na system obrony przeciwrakietowej od Niemiec.

– Omówiono też inne punkty współpracy obronnej - jest ich całkiem sporo, są zrozumiałe – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Kolejne unijne sankcje

28 września szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że Komisja Europejska w nowym pakiecie antyrosyjskich sankcji proponuje zakaz importu rosyjskich produktów o wartości 7 mld euro.

Planowane jest wprowadzenie nowych ograniczeń eksportowych, a także zakaz zajmowania przez obywateli europejskich stanowisk kierowniczych w spółkach państwowych Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie podkreślił, że ważna jest „bardziej efektywna praca nad wprowadzeniem limitu cenowego na rosyjską ropę”.

Wcześniej, 27 września minister Europy i spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna poinformowała, że Unia Europejska pracuje nad jak najszybszym wprowadzeniem nowych sankcji wobec Rosji za przeprowadzanie pseudoreferendów na okupowanych przez nią terytoriach ukraińskich.

Po pseudoreferendach UE zdecydowała się na wprowadzenie ósmego pakietu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Limity cen ropy prawdopodobnie nie zostaną uwzględnione w pakiecie. Szczegóły są nadal negocjowane.

