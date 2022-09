Wyrzutnie HIMARS i pojazdy opancerzone. USA: Kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre ogłosiła w środę kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy warty 1,1 mld dol. W jego skład wejdzie m.in. 18 nowych wyrzutni HIMARS i setki pojazdów opancerzonych. Onet przypomina, że dotychczas USA dostarczyły Ukrainie 16 wyrzutni HIMARS, zaś Niemcy i Wielka Brytania 11 gąsienicowych wersji tego systemu M270 MLRS.

Ponadto, pakiet ma zawierać 150 pojazdów opancerzonych HMMWV (Humvee), 150 pojazdów taktycznych do holowania m.in. haubic, 40 ciężarówek, 22 radary oraz systemy przeciwdronowe, a także sprzęt łączności. W sumie łączna wartość dotychczas zadeklarowanej przez USA pomocy wojskowej od początku rosyjskiej inwazji to ponad 16,2 mld dol.

Ogłoszona w środę amerykańska pomoc zostanie dostarczona w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), co oznacza, że broń zostanie zakupiona dla Ukrainy bezpośrednio od producenta, a nie podarowana z inwentarza USA – wyjaśniła Jean-Pierre. Z tego powodu, najprawdopodobniej na nowy sprzęt Ukraina będzie musiała nieco poczekać.

Wdzięczność wobec Stanów Zjednoczonych za regularną pomoc wyraził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosja ma stracić 7 mld euro. UE nakłada nowe sankcje

Szefowa KE przedstawiła w środę szczegóły dot. nowych sankcji, jakie UE chce nałożyć na Rosję. Moskwa ma stracić ok. 7 mld euro. – Jesteśmy zdeterminowani, by Kreml zapłacił za dalszą eskalację i proponujemy kolejny pakiet sankcji. Wprowadzamy w nim podstawę prawną umożliwiającą nałożenie limitów cenowych na surowce – powiedziała Ursula von der Leyen podczas konferencji prasowej. To już ósmy pakiet sankcji wobec Rosji od czasu jej agresji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.

KE proponuje również rozszerzenie listy produktów unijnych, objętych zakazem eksportu do Rosji m.in. o artykuły lotnicze, komponenty elektroniczne i substancje chemiczne. Zdaniem von der Leyen, "te nowe zakazy eksportu dodatkowo osłabią bazę gospodarczą Rosji i jej zdolność do modernizacji".

