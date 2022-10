"Chęć zwrócenia na siebie uwagi". Tusk odbył rozmowę z Sikorskim

Przypomnijmy, że w ostatni wtorek Radosław Sikorski skomentował wycieki z gazociągu Nord Stream słowami: "Thank you, USA". Post zilustrował zdjęciem, na którym widać gaz bulgoczący na powierzchni morza. Tweet wywołał falę ogromnej krytyki nie tylko w Polsce. Odniósł się do niego między innymi Departament Stanu USA, nazywając sugestie polityka Platforma Obywatelskiej "rosyjską dezinformacją".

Tusk odbył rozmowę z Sikorskim

O głośny wpis Sikorskiego był pytany Donald Tusk podczas konferencji prasowej. Szef PO nie krył, że jest krytycznie nastawiony do popisów swego podwładnego na Twitterze.

– Minister Sikorski dobrze zdaje sobie sprawę, że popisał się niepotrzebną ekstrawagancją. Ten wpis nie był ani mądry, ani potrzebny, ani odpowiedzialny – stwierdził były premier.

Zdaniem Tuska był to ewidentny błąd i "chęć zwrócenia na siebie uwagi". Polityk dodał jednak, że nie należy robić "wielkiej polityki z ewidentnego błędu i chęci zwrócenia na siebie uwagi". – Źle się stało, Sikorski wie, że źle się stało, zna moją opinie na ten temat i mam wrażenie, że po naszej rozmowie będzie się bardzo konsekwentnie wystrzegał tego typu ekstrawagancji – mówił Tusk.

Rosja dziękuje Sikorskiemu

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciel Rosji Wasilij Nebenzia podziękował Radosławowi Sikorskiemu. Ambasador Federacji Rosyjskiej posłużył się przy tym wpisem polskiego polityka z portalu społecznościowego Twitter. W tweecie europoseł wskazał USA jako winnego dewastacji gazociągu Nord Stream.

– Natychmiast po zdarzeniu były minister spraw zagranicznych Polski Radek Sikorski zamieścił na Twitterze zdjęcie wycieku, otwarcie dziękując Stanom Zjednoczonym za ten sabotaż. Napisał: "Dziękuję, USA" – powiedział Wasilij Nebenzia. Aby uwiarygodnić przekaz, rosyjski przedstawiciel podkreślił, że polityk Platformy Obywatelskiej jest mężem Anne Applebaum, czyli "osoby mającej dostęp do kręgów władzy w Waszyngtonie".

Premier: To koniec mitu pana Sikorskiego