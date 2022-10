USA winne inwazji na Ukrainę? Trump: Przywódcy szydzili z Putina

Donald Trump udzielił wywiadu sieci telewizyjnej Real America's Voice. W czasie rozmowy odniósł się do trwającej wojny na Ukrainie . Ocenił, że przywódcy Stanów Zjednoczonych swoim podejściem do Władimira Putina, de facto nakłonili go do rozpoczęcia agresji.

– Właściwie szydzili z niego. Nasze tak zwane przywództwo szydziło z Putina. Powiedziałbym nawet, że tą głupią retoryką nakłonili go do przeprowadzenia tej inwazji – powiedział były prezydent USA. Jednocześnie Trump nie zdradził, jak prezydent Joe Biden lub przedstawiciele jego administracji "wyśmiewali" Putina i nie podał też przykładów ich "głupiej" retoryki.

Trump powstrzymałby wojnę?

W jednym z wcześniejszych wywiadów były prezydent stwierdził, że wojna między Rosją a Ukrainą nigdy by nie wybuchła, gdyby wygrał wybory i pełnił obecnie drugą kadencję w fotelu prezydenta USA.

– Ukraina i Rosja nie walczyłyby ze sobą. To nie znaczy, że by się kochały, ale nie ma mowy, żeby walczyły, i nie ma mowy, żeby Putin rzeczywiście wszedł na Ukrainę – stwierdził polityk.

Powołał się na swoje pozytywne relacje z rosyjskim przywódcą. – Znałem Putina bardzo dobrze. Świetnie się z nim dogadywałem. Lubił mnie. Ja go lubiłem – powiedział Trump podczas występu w "Clay Travis and Buck Sexton Show".

Donald Trump ostrzega przed dalszą eskalacją i proponuje mediacje

Pod koniec września były prezydent USA powiedział, że jest gotowy stanąć na czele grupy, której celem byłoby doprowadzenie do porozumienia między Rosją a Ukrainą.

W kilku postach Trump wyraził swoje zaniepokojenie uszkodzeniem krytycznego podmorskiego gazociągu Nord Stream między wschodnią Rosją a Europą i wezwał przywódców politycznych Stanów Zjednoczonych do zachowania "chłodu, spokoju i suchości".

Były prezydent USA zasugerował, że mógłby potencjalnie przewodzić wysiłkom na rzecz pośrednictwa w zawarciu umowy.

"Nie pogarszajcie sprawy z wybuchami rury. Bądźcie strategiczni, bądźcie mądrzy (błyskotliwi!), doprowadźcie do wynegocjowanego porozumienia TERAZ. Obie strony tego potrzebują i chcą. Stawką jest cały Świat. Stanę na czele grupy???" – napisał polityk.

