"Ostrzegaliśmy". Kadyrow skomentował zmasowany atak Rosji

"Teraz jestem w stu procentach zadowolony z tego, jak prowadzona jest specjalna operacja wojskowa" – napisał Kadyrow w poniedziałek na komunikatorze internetowym Telegram.

Lider Republiki Czeczeńskiej zwrócił się także do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Ostrzegaliśmy cię, Zełenski, że Rosja jeszcze nawet nie zaczęła, więc przestań narzekać... i uciekaj! Uciekaj bez oglądania się za siebie na Zachód" – oznajmił przywódca, cytowany przez portal Wyborcza.pl.

Ataki na ukraińskie miasta

Swoim wpisem Kadyrow odniósł się do doniesień o porannych atakach Rosjan na miasta na całej Ukrainie. Przypomnijmy, że rakiety spadły między innymi na Kijów, Lwów, Tarnopol, Żytomierz, Zaporoże i Charków. Według ukraińskich władz, zginęło co najmniej 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, że rozkazał przeprowadzenie zmasowanych ataków rakietowych na ukraińską infrastrukturę energetyczną, wojskową i komunikacyjną w odwecie za sobotni atak na most łączący Federację Rosyjską z anektowanym Krymem.

70 tys. wysłanników na front?

Ramzan Kadyrow niejednokrotnie nawoływał do silniejszego uderzenia Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ostatnio zadeklarował nawet wysłanie na front 70 tys. swoich obywateli. Zaapelował też do władz państwowych Rosji o zastosowanie "wszystkich możliwych środków", łącznie z bronią atomową, aby przyspieszyć upadek Ukrainy. Jak stwierdził, to właśnie obywatele jego republiki "są gotowi stawić czoła satanistom i sługusom".

"W trakcie zgromadzenia sił bezpieczeństwa Czeczeńskiej Republiki w Groznym stanowczo odrzucaliśmy europejskie wartości antyreligijne i mizantropijne i deklarowaliśmy gotowość do bicia satanistów i ich sługusów w dowolnym miejscu na świecie. Dziesięć tysięcy bojowników czeczeńskich jest już zaangażowanych w tę szlachetną sprawę, w razie potrzeby 70 tys. jest gotowych do nich dołączyć" – napisał Kadyrow na swoim kanale na Telegramie.

