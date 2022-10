Szokujące słowa Kwaśniewskiego na pogrzebie Urbana. Ostra reakcja Czarnka

Jerzy Urban zmarł w poniedziałek, 3 października 2022 roku w Łodzi w wieku 89 lat. Zastępca redaktora naczelnego tygodnika "NIE" Waldemar Kuchanny przekazał, że pogrzeb rzecznika prasowego rządu PRL odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Decyzja od razu wzbudziła ogromną falę kontrowersji. Do internetu trafiły zdjęcia z wczorajszej uroczystości, na których widać, że w pogrzebie Urbana uczestniczyli m.in. red. nacz. "Gazety Wyborczej" Adam Michnik, Marian Turski, Władysław Serafin czy Andrzej Rozenek.

Szokujące słowa Kwaśniewskiego

W pogrzebie Urbana uczestniczył m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który porównał byłego rzecznika komunistycznego rządu do premiera Mateusza Morawieckiego.

– Dziś rolę Urbana przejął na siebie premier Mateusz Morawiecki. (…) On zarzucał Urbanowi, że ten w okresie PRL-u kłamał. Zdarzało się. A premier Morawiecki? – mówił.

Były prezydent jednak na tym nie skończył. Zdaniem Kwaśniewskiego Morawiecki posługuje się ostrzejszym językiem wobec swych oponentów niż obił to Urban w czasach PRL. – To odmawia patriotyzmu opozycji, kto mówi o nich, że są onucami Putina? Ten język jest można powiedzieć ostrzejszy. Kto dezinformuje nas jeśli chodzi o ekonomię, gospodarkę? Premier Morawiecki. Różnice są dwie: premier Morawiecki jest premierem, a Urban był tylko rzecznikiem prasowym, a więc nie miał takiego wpływu na decyzje. No i druga różnica Morawiecki nie ma za grosz talentu Urbana – stwierdził.

Czarnek: Wstyd, komunisto

Suchej nitki na byłym prezydencie nie zostawia minister Przemysław Czarnek.

Czarnek podkreślił, że Kwaśniewski był ministrem w czasach komunistycznych, kiedy ludzi z opozycji prześladowano, mordowano i łamano ich podstawowe prawa. – On porównuje piewcę i człowieka, który gloryfikował tamten czas, będąc rzecznikiem prasowym Jaruzelskiego z premierem Morawieckim w wolnym, praworządnym państwie, jednym z najbezpieczniejszych w Europie. Wstyd komunisto Kwaśniewski" – powiedział minister.

