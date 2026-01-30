"W obu tych miejscach się pan łasił". Duda mocno odpowiada Tuskowi

Tusk zarzucił byłemu i obecnemu prezydentowi lobbowanie na rzecz amerykańskich interesów. Zwracając się obu polityków stwierdził, że ich zadaniem jest stanie "na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego".

Na jego wpis zareagował Andrzej Duda. Były prezydent nie przebierał w słowach.

"Budowanie i umacnianie relacji PL-USA to fundament bezpieczeństwa Polski i Polaków w trudnych czasach rosyjskiego zagrożenia. Zwłaszcza po tym, gdy @donaldtusk naraził na szkodę polskie interesy publicznie nazywając @realDonaldTrump rosyjskim agentem. Na czyje polecenie Pan to robił Panie @donaldtusk? Berlina, czy Moskwy? Bo wszyscy swego czasu widzieli jak w obu tych miejscach się Pan łasił" – napisał Duda na swoim koncie na platformie X.

Duda o Radzie Pokoju

Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Davos przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Jak przekazał polski przywódca, w rozmowie z Donaldem Trumpem wyraził on zainteresowanie udziałem w tym projekcie, a samo zaproszenie określił jako "wyraz szacunku wobec Prezydenta, wojska i narodu". Jednocześnie prezydent podkreślił, że nie złożył podpisu pod deklaracją powołującą Radę, choć wziął udział w jej inauguracji.

O to, czy Polska powinna wydać miliard dolarów na wpisowe do Rady Pokoju, został zapytany w czwartek na antenie radia RMF FM były prezydent Andrzej Duda.

– Nie musi wydać, bo została zaproszona – zauważyła była głowa państwa. Duda wskazał, że – jak wynika z jego informacji – wspomniana kwota dotyczy miejsca stałego w Radzie Pokoju. Jak zaznaczył, jeśli takowe byłoby przewidziane dla Polski, "to oczywiście warto w niej uczestniczyć" i wydać na ten cel pieniądze.

Były prezydent podkreślił, że "to oznacza uczestnictwo w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących konstrukcji pokoju światowego i wielkiej światowej polityki".

