Kaczyński: Lewica atakuje samą istotę człowieczeństwa

Na spotkaniu z wyborcami w Puławach prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos w toczącej się dyskusji o zmianie płci.

Płeć to nie kwestia wyboru

– I my rzeczywiście nie uważamy, żeby każdy mógł po prostu powiedzieć, że jest kobietą albo mężczyzną i żebym np. ja, przy całej swojej skromności, powierzchowności i posturze, mógł nagle ogłosić, że jestem kobietą – mówił Kaczyński.

Polityk dodał, że w Parlamencie Europejskim "szaleje nowa lewica, lewica postmarksistowska". Zdaniem prezesa PiS, lewica podważa wszystko, co tworzyło europejską cywilizację. – Atakuje samą istotę człowieczeństwa – stwierdził.

– To wszystko, w czym funkcjonujemy, do czego przyzwyczailiśmy się, ale co się sprawdza wytworem tego, co określamy bardzo często jako naturę, niezależnie od tego, jak widzimy jej źródła – tłumaczył Kaczyński. Według prezesa PiS, w genach jest zawarta naturalna różnica między kobietami i mężczyznami.

Zmiana płci w USA coraz powszechniejsza

Nowojorski dziennik "New York Times" ujawnił dane dotyczące tzw. zabiegów zmiany płci w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich lat. Liczby szokują.

W ciągu ostatnich 9 lat w niektórych placówkach liczba takich zabiegów wzrosła nawet dziesięciokrotnie. Szczegółowo opisano dane dotyczące jednej z klinik medycyny plastycznej. Placówka podała, że w 2013 roku przeprowadzono tam 5 zabiegów amputacji piersi u nieletnich. W 2019 roku podobnych operacji wykonano o 1300 procent więcej. Amputacji piersi dokonano na 70 dziewczynkach.

Pełne dane dotyczące całych Stanów Zjednoczonych nie są znane. Niektóre placówki podają takie informacje do wiadomości publicznej dobrowolnie, inne się wstrzymują. Niemniej jednak, tendencja wszędzie okazuje się rosnąca. – Trudno znaleźć inną dziedzinę, gdzie liczby eksplodowałyby tak, jak w powyższym przypadku – oceniła dr Karen Yokoo w rozmowie z "New York Times".

