"Oddajcie nam nasze 300 miliardów". Hołownia wystawił rządowi "fakturę"

We wtorek lider Polski 2050 zorganizował konferencję prasową, podczas której skrytykował rząd Zjednoczonej Prawicy za, jego zdaniem, marnowanie publicznych pieniędzy. Według Hołowni, np. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz odbudowa Pałacu Saskiego to przykłady niegospodarności ekipy rządzącej. Cała zmarnowana kwota to ponad 300 mld złotych.

– Dzisiaj w akcie, nie chcę powiedzieć rozpaczy, ale obywatelskiego gniewu chcemy wyjść do polityków Zjednoczonej Prawicy, do tych, którym dzisiaj powierzono odpowiedzialność za kraj i powiedzieć: zacznijcie od siebie, zacznijcie na Boga oszczędzać, zacznijcie zaciskać pasa, skończcie z tym rozpasaniem – stwierdził Hołownia.

Hołownia do PiS: Zacznijcie oszczędzać

Hołownia wezwał polityków Prawa i Sprawiedliwości do oszczędzania publicznych pieniędzy i wytknął im, że obiecali Polakom "dobrobyt" i "umajone łąki", a w rzeczywistości doprowadzili do rozpasania w wydatkach.

Wśród przykładów na marnowanie pieniędzy Hołownia wymienił: tworzenie nowych instytucji państwowych, kary za Turów i Izbę Dyscyplinarną, wybory kopertowe, elektrownia w Ostrołęce, TVP, CPK, Pałac Saski oraz wydatki KPRM i IPN. Po zsumowaniu wszystkich tych punktów wychodzi kwota prawie 319 mld złotych.

– Jeżeli pomniejszymy o wydatki na CPK, to jest prawie 300 miliardów. 300 miliardów złotych, ponad 50 proc. założonych wpływów do budżetu państwa w ciągu roku. To potężne pieniądze, które Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, przejadło albo za chwile przeje, zmarnotrawiło, wpuściło w system politycznej korupcji albo w nieudolny sposób wydało – powiedział Hołownia i dodał, że te środki są obecnie potrzebne Polakom.

– Dlatego wystawiamy fakturę PiS-owi i mówimy: oddajcie nam nasze 300 miliardów. Oddajcie, niech one dzisiaj pomogą nam przejść suchą nogą przez ten kryzys, w który brniemy coraz głębiej – stwierdził.

Hołownia przekazał także, że wystawiona dziś "faktura" zostanie przez aktywistów Polski 2050 przyczepiona do drzwi biur poselskich polityków PiS i Solidarnej Polski w całym kraju.

Czytaj też:

PiS i KO zyskują. Złe wieści dla HołowniCzytaj też:

"Otwarta wojna". Kolejna kuriozalna wypowiedź HołowniCzytaj też:

Hołownia: Najbliższe wybory są o tym, czy będziemy mówić po polsku czy po rosyjsku